Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Juan Gabriel Vásquez: “La opinión es un vicio. He tratado de dejarlo y no lo he conseguido”

El escritor colombiano lanza este mes “Esto ha sucedido”, un libro que recoge sus columnas publicadas en los últimos cinco años en El País. Política global, periodismo y literatura atraviesan las temáticas de estos textos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
18 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Juan Gabriel Vásquez presentará este miércoles 18 de febrero su nuevo libro "Esto ha sucedido" en el Gimnasio Moderno, a las 7:00 p.m..
Juan Gabriel Vásquez presentará este miércoles 18 de febrero su nuevo libro "Esto ha sucedido" en el Gimnasio Moderno, a las 7:00 p.m..
Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

Usted fue columnista de El Espectador y hace unos años volvió a serlo, pero con El País. ¿Por qué volver a ese oficio y alternarlo con el de novelista?

Presenta muchas dificultades el oficio de columnista, de opinador constante, para un novelista. Entre otras razones, porque no hay dos maneras más opuestas de ver el mundo y de explorarlo a través de la palabra que la del columnista y la del novelista.

Vínculos relacionados

Juan Esteban Constaín: “Más que cristiano, quizá soy un pagano que cree en Cristo”
“La luz difícil”, de Tomás González | Fragmentos de lectura
Fabio Rubiano: “El teatro es una de las cosas que no se va a ver afectada por la IA”

Los novelistas escriben a partir de la incertidumbre, escriben a través de preguntas, de exploraciones, de lo desconocido. Y un columnista...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Juan Gabriel Vásquez

Literatura

América Latina

PremiumEE

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.