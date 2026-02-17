Juan Gabriel Vásquez: “La opinión es un vicio. He tratado de dejarlo y no lo he conseguido”

Juan Gabriel Vásquez presentará este miércoles 18 de febrero su nuevo libro "Esto ha sucedido" en el Gimnasio Moderno, a las 7:00 p.m.. Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

Usted fue columnista de El Espectador y hace unos años volvió a serlo, pero con El País. ¿Por qué volver a ese oficio y alternarlo con el de novelista?

Presenta muchas dificultades el oficio de columnista, de opinador constante, para un novelista. Entre otras razones, porque no hay dos maneras más opuestas de ver el mundo y de explorarlo a través de la palabra que la del columnista y la del novelista.

Los novelistas escriben a partir de la incertidumbre, escriben a través de preguntas, de exploraciones, de lo desconocido. Y un columnista...