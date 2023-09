Juan Gabriel Vásquez y Catalina González para conocer la poesía (pódcast)

Juan Gabriel Vásquez y Catalina González hablan de poesía Foto: Juan Gabriel Vásquez y Catalina González hablan de poesía

Aquí puede escuchar el segundo capítulo de la segunda temporada de El refugio de los Tocados:

“Aun para leer es necesario estar inspirado. El lector no inspirado, lector mecánico y compulsivo, no entiende. Se accede a la inspiración voluntariamente. Hay métodos: disponibilidad, aislamiento, concentración”, escribió Jaime Jaramillo Escobar en su libro Método fácil y rápido para ser poeta. En este tomo (son dos), el poeta antioqueño dio los supuestos pasos que se deberían seguir para convertirse en autor de poemas. Una clara burla sobre lo que supuestamente se aprendería siguiendo manuales, no solamente para ser autor, sino también para ser lector.

Es común escuchar que la poesía es distante, que se ve lejana para aquellos que jamás han leído un verso o que, al leerlo, se han sentido excluidos. No saber por dónde comenzar, no entender el texto o creer que para leer poesía, se debe saber de poesía (qué es saber de poesía), son algunas de las razones por las que una persona puede querer acercarse, pero apartarse con facilidad del género.

Catalina González, poeta y editora del libro ya citado de Jaramillo Escobar, y Juan Gabriel Vásquez, autor del libro de poemas Cuaderno de septiembre, hablaron del primer momento en el que se sintieron atraídos por la poesía, del instante en el que también quisieron escribirla y de sus momentos componiéndola. También despejaron algunas dudas sobre los supuestos pasos de los que se burló Jaramillo Escobar para ser escritor y autor de este género.

“Yo soy lector de poesía desde niño. Hay un momento en el que uno se da cuenta de que la interpretación del mundo a través de un poema, es lo que uno es, es su manera de estar en el mundo”, dijo Vásquez sobre sus preguntas, que han ido en sentido que la novela ha dado una respuesta que lo ha satisfecho más, pero su relación con la poesía ha sido constante. Por su parte, González, quien además es autora de los libros Afán de fuga, Seis cancioncillas (de agua salada) y otros poemas, La última batalla y Una palabra brilla en mitad de la noche, se refirió a su experiencia como editora de poesía y a lo que, en algunos casos, Jaramillo Escobar escribió casi que literalmente sobre lo que pensaba a la hora de hacer una obra de valor literario. Aquí el fragmento final de uno de los capítulos de este tomo llamado El dinero y los poetas: “una cosa se concluye, sin embargo: sólo el escritor genial puede darse el lujo de pasar hambre por realizar su obra. Pero no vale la pena vivir en la necesidad por escribir textos mediocres, que cualquier otro podría componer sin angustia…”.

El refugio de los tocados, el pódcast de literatura de El Espectador, es un espacio para la inspiración. Las entrevistas, que se basan en lecturas de libros que eligen los invitados, están diseñadas para alcanzar varios momentos y objetivos durante la charla: saber de la obra y su autor, conocer al personaje invitado a través del gusto o la preferencia por esa obra, y atestiguar lo que hizo en él o ella. Buscamos comprender más a ese entrevistado a través de su interacción con el libro elegido.

Los momentos más emotivos, los recuerdos y las frases de invitados de la primera temporada como Nicolás Montero, Salud Hernández, Ángela María Robledo, Jaime Granados, y muchos otros personajes, tendrán su continuación con esta segunda etapa, que seguirá buscando el refugio para terminar hablando de lo que, finalmente, nos obsesiona como seres humanos: encontrarle el sentido a nuestras vidas.

Cada 15 días se publicará un capítulo en el que la persona invitada, a partir de su gusto por la obra elegida, se descubrirá ante los pilares en aquel libro, pero, sobre todo, se confrontará a temas humanos y esenciales: la existencia, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, etc. Este es un pódcast de literatura que, poniendo en el centro a los libros, explora la vida de sus entrevistados. Lo invitamos a seguirlo en Spotify o en su plataforma de audio favorita.