Juan Gabriel Vásquez y Héctor Abad ingresan a la Academia Colombiana de la Lengua

Juan Gabriel Vásquez y Héctor Abad, escritores colombianos. Foto: Archivo particular

Ayer se celebraron 152 de años de la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua y con esta fecha llegaron nuevos cambios: el ingreso a la institución de los escritores Juan Gabriel Vásquez y Héctor Abad. A su vez, tres lingüistas lograron la misma hazaña: Myriam Constanza Moya, Mercedes Medina de Pacheco y Águeda Pizarro.

“Yo he dicho muchas veces que la patria de un novelista es su lengua, y esto es como ir a vivir a la capital de esa patria. Me he pasado la vida tratando de dominar los misterios de mi lengua, su temperamento y su personalidad. Lo que llamamos el “genio del idioma”, mejor dicho. Me dará mucho gusto ahora hacerlo también desde allí”, dijo Juan Gabriel Vásquez para El País.

Sergio Ramírez Mercado, escritor nicaragüense, fue nombrado miembro extranjero correspondiente. Es de recordar que el 16 de febrero, junto con otras 94 personas más, fue despojado de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega. Se le acusó de “traición a la patria”, de acuerdo con el fallo notificado por Ernesto Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua.

“El país es la memoria, los sentimientos, la infancia, mi pueblo natal, los volcanes, es lo que no me pueden quitar. Quitarle el país a alguien es una cosa completamente absurda. Te pueden hasta despellejar, pero tú país no te lo quitan ni aunque te dejen en carne viva. El país está bajo la piel, está en los huesos, en la sangre. Creo que ni siquiera si te quitan la vida te quitan el país”, dijo Ramírez en una entrevista para la BBC, quien reside exiliado en Madrid, España.

