Juan Guillermo Ríos, el periodista detrás del recordado “Noticiero de las 7”

Durante cuatro años estuvo al frente del Noticiero de las 7, un espacio que llegó a concentrar el 75 % de la audiencia y que convirtió a Juan Guillermo Ríos en uno de los periodistas más reconocidos de su época. Foto: Captura de pantalla

“Paz, amor y buen genio” fueron las palabras con las que Juan Guillermo Ríos cerró durante cuatro años las emisiones de su Noticiero de las 7, uno de los programas por los que es más recordado. El periodista murió el pasado 6 de septiembre en Medellín, rodeado de sus seres queridos.

Nació en la ciudad de la eterna primavera y fue el cuarto de once hermanos. Su rostro se convirtió en uno de los más conocidos del país durante la década de 1980 gracias al noticiero que conducía. En algún momento se refirieron a él como el periodista más...