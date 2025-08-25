No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Juan Manuel Echavarría: “El arte también es resistencia”

Desde la coyuntura presente, el maestro reflexionó sobre su obra fotográfica, actualmente expuesta en la Universidad Nacional, y que él mismo considera un espejo de la guerra. Sus piezas han llegado al MoMA de Nueva York, la Fundación Cartier en París, el Museo Irlandés de Arte Moderno, entre otros.

Enrique Uribe Botero y Lariza Pizano
25 de agosto de 2025 - 10:46 p. m.
“No se puede mirar” recoge 25 años de memoria visual del conflicto armado en Colombia./ Foto de archivo: Mauricio Alvarado
“No se puede mirar” recoge 25 años de memoria visual del conflicto armado en Colombia./ Foto de archivo: Mauricio Alvarado
Foto: Mauricio Alvarado

Su obra fotográfica sobre el conflicto armado colombiano se exhibe por estos días en la Universidad Nacional bajo el título “Lo que no se puede mirar”. ¿Por qué ese nombre?

Porque la violencia en Colombia es tan atroz que muchas veces no se puede mirar de frente. Pero mi trabajo ha sido insistir en que, aunque cueste, hay que hacerlo. La obra es un espejo. Donde la muestro, sobre todo en universidades públicas, los estudiantes se ven reflejados y se animan a contar sus historias. Muchas veces hablan por primera vez de desplazamientos, de pérdidas, de silencios. Eso me interesa: abrir diálogos. Es bellísimo.

En la serie “Silencios”, usted retrata escuelas abandonadas en los Montes de María y en el Caquetá. ¿Qué encontró allí? ¿Cómo encontró esos lugares?

A Mampuján, un corregimiento del municipio de María la baja, el 10 de marzo del 2000 llegó un grupo...

Por Enrique Uribe Botero

Por Lariza Pizano

Conoce más

Temas recomendados:

El Magazín Cultural

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar