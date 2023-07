“Confrontar ‘La vida es sueño’ es enfrentarse a la esencia del teatro”

Juan Pablo Carreño es cofundador de la orquesta Le Balcon en París. Foto: Juan Diego Castillo - Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

¿Por qué “La vida es sueño”?

Este proyecto nació en París de la mano del antiguo director del Teatro de l'Athénée, Patrice Martinet, que nos propuso a Valentin Tournet, que es el director de la Chapelle Harmonique, de la orquesta francesa que viene a tocar el estreno de la ópera, donde una parte de los músicos estará en el estreno, hacer una ópera de repertorio en torno al Siglo de Oro Español. Es evidente que tanto la lengua de Calderón como la importancia que tiene el texto de La vida es sueño, que es un texto fundador de un cierto teatro barroco-español, era el proyecto evidente para nosotros. Es una ópera que no se ha hecho nunca en español, se ha hecho en otras lenguas como italiano e inglés, y el confrontarse a ese gran texto era un reto que nos atraía en ese momento, que nos sedujo bastante. Es un texto fantástico que se canta a sí mismo, tiene una métrica operística, es una musicalidad teatral muy fácilmente exportable a la ópera, con unas combinaciones métricas y fonéticas con muchas posibilidades para la música. Además de eso, la genialidad de Calderón es alucinante. Enfrentar este texto es casi que enfrentarse casi que a la esencia del teatro.

¿Cómo abordaron este texto y su adaptación a la ópera?

Este es un proyecto que se hace desde una perspectiva moderna, en un lenguaje que dialoga con el lenguaje de los compositores de la época, que dialoga con el lenguaje de los compositores barrocos. Es un proyecto que nace de esta colaboración con la Chapelle Harmonique, que es una orquesta de instrumentos de época, del Siglo de Oro Español. En ese diálogo con esa tradición teatral y musical de la época, desde una perspectiva moderna, tratamos de situar al espectador en un contexto en el que pueda estar presenciando una ópera como se puede haber vivido la experiencia de la ópera en el siglo XVII. Adaptar un texto clásico como La vida es sueño para nosotros significaba casi que tratar de situarnos en el contexto en el que se escribió ese texto teatral para que pudiéramos vivir la experiencia de la ópera en ese momento, tratar de recrear ese momento.

¿Cómo fue el proceso de composición musical para esta ópera?

La ópera funciona en diferentes etapas, hay una primera que es la escritura del libreto, que estuvo a cargo de Iván Olano Duque, un gran poeta, ensayista y novelista colombiano que vive en París. Iván adaptó La vida es sueño sacrificando algunas de las historias secundarias de la ópera e intentando dejar lo esencial del texto de Calderón en el libreto de nuestra ópera, y luego trató de darle un giro a una historia que le hace contrapunto a la historia de Segismundo, que es la historia de Rosaura, que Iván trata de ver desde la perspectiva del siglo XXI. Cuando el libreto ya está, el compositor a partir de ese libreto escribe la música, y entonces la gran pregunta que me planteé al comienzo de la escritura de esta obra es: ¿qué tipo de ópera quiero hacer?, y fue ahí cuando me dije quiero hacer una ópera que dialogara con el estilo de los compositores barrocos, una obra inspirada en el contrapunto del siglo XVIII, en las estructuras armónicas de los siglos XVII y XVIII, y eso fue básicamente lo que hice.

¿A qué desafíos se enfrentó durante el proceso de composición?

El primer gran desafío es dialogar con un texto fundamental del teatro español y escribir una ópera en español, digamos que esa combinación de un texto esencial en español, es un gran desafío porque se tiende a pensar erróneamente que el español no es una lengua operática, que el español no es una lengua que se cante tan bien como el italiano, el alemán o el francés. El español es una lengua fantástica para cantar, que se canta a sí mismo a veces, y se ve en la música popular. En mi escritura de esta ópera, casi que traté de expresar musicalmente la métrica de las líneas del texto de Calderón, es un texto muy musical, pero para mí escribir una ópera en español significaba concebir una manera de lograr la expresividad del canto en español, que no que podría tener una ópera en otra lengua, sino esa expresividad que tiene la lengua española en la música, en otras músicas que no son necesariamente la ópera. Yo creo que eso lo logré y, aunque no soy muy objetivo en este aspecto, no creo que esta ópera escrita en el español de Calderón de la Barca se escuche como una ópera con una lengua impuesta.

¿Cuál podría ser un elemento que considera imprescindible como compositor?

Luego de que has escrito una ópera, casi que todo es imprescindible. Cuando la estrenamos en Madrid, hicimos algunos cortes, porque yo me había propuesto una ópera de 90 minutos, pero hay cosas que son esenciales en el texto de Calderón, que son los dos monólogos de Segismundo. Pero algo que es totalmente imprescindible en esta obra, que no está en el texto de Calderón, es que yo quería matar al rey. Calderón era un hombre del siglo XVII español y el perdón de Segismundo al final puede tener que ver con una cierta corrección política.

¿Para usted qué representa esta obra de Calderón de la Barca?

Es un texto fundamental en el teatro barroco español. Yo creo que es un texto que nos cuestiona sobre el sueño y la vigilia, sobre si lo que estamos viviendo es real o no es real. Es un sueño que nos lleva incluso un poco más allá, como dice Iván, el libretista de mi ópera, no solo cuestionarnos sobre la relación entre el sueño y la vigilia, sino entre la vida y la muerte. Además de eso, es un texto que leí en mi juventud, en mi niñez, que me trae muchos recuerdos. Es un texto que, hay muchos pasajes que antes de escribir esta ópera, conocía muy bien, había varias líneas que conocía de memoria. Ahora puedo cantar la ópera de punta a punta y conozco el texto mucho mejor que la primera vez que lo leí, por eso fue como enfrentarse a una parte de sí mismo.

¿Qué representa el hecho de traer y estrenar esta ópera en Colombia?

Es lo más importante. Esta ópera se estrenó en España y es cierto que se tiende a pensar que un estreno en Europa es más importante que un estreno en Colombia para mucha gente. Pero para mí es hacer esta ópera aquí, paga todo. Para mí no hay nada más importante que estrenar una ópera en Colombia. Y me siento una persona muy afortunada porque es que mis dos óperas y mi primer espectáculo escénico, Garras de Oro, he tenido la fortuna de hacerlos aquí.