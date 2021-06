Juan Pablo Raba y la reivindicación de los villanos latinos en Hollywood

“Entre más se eleva la vara, más complicado se pone. Porque lo importante no es que estés trabajando en un proyecto, sino el punto a donde este te va a llevar. Llega un momento en que tu carrera se va definiendo por los ‘nos’, más que por los ‘sis’. Uno tiene que tener la capacidad mental y espiritual de esperar por ese proyecto que te rete y que hará que tu carrera crezca”, asegura el actor colombiano Juan Pablo Raba.

Hace 9 años, Raba decidió cerrar el capítulo de las novelas y emprender un camino incierto, pero emocionante, para forjarse una carrera en la esquiva industria cinematográfica norteamericana, luego de que un amigo, el actor Édgar Ramírez, hiciera su primera película y demostrara que era posible. “A los 30 años tomé una decisión de vida: dejar de hacer novelas y construir una carrera en Hollywood. Le agradezco a la novela, porque me dio herramientas para sobrevivir y me enseñó a resolver. No la desprecio. Pero ya había hecho muchas y sabía que en Latinoamérica no me iba a abrir ninguna puerta en Estados Unidos”.

Aunque pareciera ser un golpe de suerte, el actor preparó el terreno durante años para dar ese salto de fe. Debió renunciar a su situación profesional en Colombia, rechazar varias ofertas de novelas y enfocarse en papeles que le permitieran tener un reel cinematográfico atractivo para agentes y directores de casting en Los Ángeles. Luego de esperar pacientemente y audicionar decenas de veces, llegó su oportunidad. Cinco años después de haber tomado la decisión, obtuvo su primer papel en Los 33, la película sobre los mineros chilenos atrapados bajo tierra. Allí trabajó con Antonio Banderas y Juliette Binoche. Esta fue la entrada a la industria cinematográfica estadounidense.

Pocos meses después, participó en la serie Agents of S.H.I.E.L.D., donde encarnó a uno de los superhéroes de Marvel, y en 2018 interpretó el papel antagónico en Matar o morir (Peppermint), junto a Jennifer Garner. Así, Raba ha realizado más de 52 personajes, entre novelas, series y cine.

En la reapertura de Cine Colombia, tras un cierre de 15 meses a causa de la pandemia, se estrenó su cinta más reciente, El protector, protagonizada por Liam Neeson, película en la que Raba interpreta el papel antagónico. El colombiano encarna a Mauricio, un hombre despiadado que, bajo el mando de un cartel, se enfrenta a Jim Hanson (Liam Neeson), un veterano ex marine, defensor de un niño migrante que pierde a su madre en el intento de cruzar la frontera. Ellos tendrán que huir de los hombres del cartel, quienes tienen encomendada la misión de llevar de vuelta al niño y el dinero que, aparentemente, la mujer robó.

Aunque Raba fue escogido por el director Robert Lorenz, nominado tres veces al Óscar por la producción de dramas de acción clásicos, como Río místico (2004), Cartas desde Iwo Jima (2007) y El Francotirador (2015), debió presentar casting. Creó con tiempo su personaje, para el cual cambió su fisionomía: se rapó la cabeza, se tatuó temporalmente y ganó peso para parecer más intimidante. Se dedicó a investigar sobre las alas militares formadas por los nuevos carteles de la droga y descubrió que estos hombres reciben entrenamiento tipo militar, de mercenarios, y se comportan como soldados.

“Cuando decidí interpretar a Mauricio, construí el personaje con una determinación casi militar. Lo debía mover un sentimiento de deber, de cumplir una misión. En la primera escena, Jim, el personaje de Neeson, que es un ex marine, le dice que él no es ningún soldado y eso lo ofende mucho. Así comienza su viaje a lo largo de la película, tratando de medir qué tan duro es ese otro soldado. Terminan teniendo algo en común: ambos tienen una misión. Jim, la de salvar al niño y él, la de llevárselo. Son como dos soldados en lados opuestos del deber”.

Raba asegura que ha sido un sueño cumplido trabajar al lado de Liam Neeson, un ícono del cine y un hombre ‘de lavar y planchar’. “Para mí, Liam ocupa la categoría de leyenda viviente. Con películas como Taken, reinventó la figura del héroe, antihéroe, en el género de acción”, afirma el actor colombiano. “Es enorme. Yo mido 1.87 y me supera por una cabeza, pero lo que tiene de grande, lo tiene de sabio y de tranquilo. Liam es un hombre muy presente, te escucha, te mira cuando le hablas y se preocupa por generar un buen ambiente en el set, porque sabe que él puede hacer mejor su trabajo si todos están bien. Terminó siendo un honor y una aventura trabajar con él”.

Aun en Hollywood, Raba sigue siendo muy estratégico en la selección de proyectos. Cuando recibió la oferta para interpretar a Mauricio, no aceptó. El papel era como otros que había interpretado. Sin embargo, su director, Robert Lorenz, le ofreció la posibilidad de darle más profundidad para que no fuera un villano más, sino un malvado con una razón de ser.

“¡No sé por qué me ponen papeles de villano, yo tan amable que soy!”, dice entre risas. “Que los actores latinos tengamos la oportunidad de darle más multidimensionalidad a los personajes es la forma en la que poco a poco vamos ganándonos otros espacios en Hollywood. Con mis colegas Pedro Pascal y Édgar Ramírez, entre muchos más, estamos trabajando para interpretar roles más diversos en el universo latino y tener un peso más importante en esa industria”.