Juan Villoro: “la corrección política es importante en ciertos casos”

Hugo Chaparro (iqz.) y Juan Villoro (der.) en la inauguración del la edición 17 del Carnaval Internacional de las Artes. Foto: Cortesía

Este 19 de abril se inició el Carnaval Internacional de las Artes en Barranquilla, evento que reúne diversos oficios y expresiones culturales como el periodismo, la literatura, la música y el cine, entre otras.

La inauguración del evento tuvo como protagonistas al periodista y escritor mexicano Juan Villoro y al escritor colombiano Hugo Chaparro. Las charla giró entorno a temas relacionados con el oficio de escritor, los riegos del mismo y las otras artes en la literatura.

Quizá le pueda interesar: Los 85 años de Superman: las versiones del superhéroe en el cine y la televisión

La ciudad real y de la memoria

Villoro, quien habló, entre otras cosas, de la ficción y la no ficción, contó que en el colegio comenzó a escribir chismes para el periódico estudiantil, pero que encontró su vocación cuando escribió la primera crónica sobre un incendio en la Ciudad de México. La anécdota le dio pie a Chaparro para preguntarle de su oficio y la relación con las ciudades.

“Escribir sobre una ciudad forma parte de lo que está, pero también de lo que estuvo. Todos vivimos en una ciudad real y una de la memoria. Hay sitios que existieron y que ya no están ahí y que sin embargo, perduran en nuestra mente. La Ciudad de México ha tenido una devastación continua y voluntaria hecha por los especuladores inmobiliarios, pero también una destrucción por los terremotos.

Además. “La corrección política ejerce una presión enorme sobre la libertad de reír”

Entonces la continua transformación de la ciudad hace que nosotros inevitablemente tengamos un archivo memorioso de la ciudad que estaba ahí, que ya no existe pero que forma parte de nuestro repertorio cultural y yo creo que cualquier persona que haya vivido en el sitio que sea extraña algún lugar que ha desaparecido pero que forma parte de su imaginario”.

Más sobre el Carnaval de las Artes 2023: Carnaval de las Artes en Barranquilla: agenda de actividades y programación Con cerca de 60 eventos al rededor de la literatura, el periodismo, el cine, las artes plásticas y la cultura del Caribe, se adelantará la edición número 17 de la fiesta artística más importante de la región. El evento se inició este 19 y culmina el próximo 23 de abril. Leer más... Carnaval de las Artes en Barranquilla: agenda de actividades y programación Juan Villoro, entre los invitados al Carnaval de las Artes en Barranquilla El evento cultural será gratuito y se realizará del 19 al 23 de abril en la capital del Atlántico. Tendrá diversos invitados latinoamericanos, entre escritores, investigadores y periodistas culturales. Leer más... Juan Villoro, entre los invitados al Carnaval de las Artes en Barranquilla

Otras artes en la literatura

La conversación siguió en torno al espectro cultural de Villoro y a lo que Chaparro se refirió como “canibalismo cultural”. Lo relacionó con un programa de radio llamado “El Lado Oscuro de la Luna”, que hace alusión al icónico álbum de la agrupación británica de rock Pink Floyd, género que es del gusto del escritor mexicano . “¿La música es el punto de partida de la escritura o es la literatura el destino de la música?”, preguntó Chaparro.

También le puede interesar: Los imperdibles de El Espectador este 20 de abril en la FILBo 2023

“Creo que todos los autores se dejan influir por muchas cosas. Es normal que las cosas que te interesen entren en la literatura. La salsa, el bolero, la cumbia. Las músicas populares nos hicieron pensar que la literatura no solo tiene que ver con la alta cultura, sino con la forma en que popularmente la gente expresa sus emociones y sus sentimientos”, respondió.

Además, vinculó a varios escritores que se relacionaron directamente con la música. Se auto referenció con su generación que estuvo influenciada por el rock y la contracultura, mientras que a Julio Cortázar lo relacionó con el jazz. “Su estilo mismo de la prosa va avanzando como una improvisación de Jazz” e hizo referencia a la influencia de Rafael Escalona y el vallenato en la obra de Gabriel García Márquez.

El escritor solitario

También respondió a la pregunta de los riesgos del escritor y refirió como principal el del escritor solitario: “El principal peligro del escritor es que esté en soledad consigo mismo y esto puede generar una idea de que el escritor hace todo por su cuenta y no requieres de los demás. Creo que eso es totalmente falso, porque un libro solo existe cuando es leído. Necesita ser completado por el lector, un libro cerrado no es una obra de arte, es una posibilidad de convertirse en eso si alguien lo abre, lo despierta y los activa.

Lea también: ‘Si las normas técnicas no transforman la cultura y no llegan al ser humano, nada hacemos’

Lo políticamente correcto

En entrevistador agregó la pregunta: “¿Y el peligro de lo políticamente correcto?”, a lo que Villoro de algunos ejemplos de corrección política en la literatura. Referenció a “Charly y la fábrica de chocolates”, “Matilda” y otras obras para niños a las que le han quitado alusiones a sus personajes. Agregó a Rudyard Kipling, como un autor con tendencias colonialistas que lo reemplazaron por Jane Austen, una mujer que habla de las dificultades para las mujeres de avanzar en la sociedad de su época. Y defendió la liberad del escritor como un derecho, pero con la responsabilidad de entender al diferente.

“La corrección política es importante en ciertos casos, como cuando en alguna obra literaria un abuso a un menor pudiera presentarse como una normalización, como algo no condenado. Cuando Nabokov escribe Lolita, que es la historia de un pederasta, él tiene suficiente cuidado de decir este hombre es un pervertido, que cometió un delito, está en la cárcel, desde allí escribe su historia... pero la corrección política se va convirtiendo en una limitación innecesaria. No puedo pensar que mi personaje villano es calvo porque voy a ofender a todos los calvos de la tierra entonces me tengo que limitar, agregó.