Juanita Carrasco: La búsqueda del origen del río San Francisco

Juanita Carrasco es dueña de FanLab, taller de producción artística e impresión Fine Art. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

¿Qué busca en las ciudades?

Llevo un tiempo explorando ciudades, territorios y mallas urbanas, haciendo cartografías, yendo un poquito más hacia adentro. Mi trabajo comienza con una búsqueda de identidad en el territorio. Empiezo a recorrer Bogotá, una ciudad que siento que no me pertenece, porque, como a muchos, me he sentido cohibida por el tema de la violencia. Cuando era más joven era todo un drama salir de mi casa, entonces cuando iba a estudiar me pasaba del paradero de bus solamente para ver un poquito más el centro. Y me enamoré de esa parte que yo no conocía, que no me dejaban conocer y comienza un recorrido en busca de esa identidad no reconocida. Así surgen una cantidad de proyectos. En uno de ellos, con un colectivo de artistas, hice una planimetría de la ciudad, en la que se movían las redes de agua, de luz, en una instalación interactiva y así poco a poco fui entrando en el tema. Me enamoré de todas las ciudades, claramente la que más he estudiado es Bogotá, porque es la que habito, pero trato también de analizar las ciudades a las que voy desde diferentes puntos de vista: andando, desde arriba (algún mirador) y en una biblioteca. Así empiezo a tejer las historias.

¿Por qué nombró a esta exposición “Desde el principio”?

Se llama “Desde el principio” porque nace de esa búsqueda del origen de la ciudad. Yo siempre he sido muy urbana, pero durante dos años el tema de la naturaleza me rondaba, específicamente el agua. Quería meter el tema de la naturaleza dentro de mi trabajo, pero no sabía ni siquiera por dónde abordarlo. Entonces me fui a la biblioteca del Museo de Bogotá y pregunté si tenían un libro sobre la naturaleza en la ciudad. Me sacaron El río que corre, de Jimena Montaña. Me lo compré y se volvió la columna vertebral del eje de investigación.

Le recomendamos: Festival Jaguar: reconectarse con el territorio para sobrevivir

¿Qué descubrió con el libro?

Que parte de esta ciudad nace del río San Francisco, lo que hoy en día es todo el Eje Ambiental. El río San Francisco fue importantísimo cuando llegaron los españoles a fundar la ciudad, porque esta nació en torno a él. Por eso tú ves que en el Eje Ambiental la arquitectura es circular, la forma de los edificios no es cuadrada. Eso obedece al cauce del río. Entonces ya tenía ese punto de partida de investigación y dije “me voy a ir al origen del río con la cámara en mano”. Pero empecé a darme cuenta de que nadie conocía el origen del río San Francisco y que, además, no era visible. Por eso es el uso de las telas, porque es como una neblina, es algo difícil de ver. Finalmente, me fui con un amigo y un dron y pudimos ver el río claramente como entra dentro entre Monserrate y Guadalupe, pero atrás no se alcanza a ver. Solamente un señor del sector nos indicó que el inicio del río era una laguna de un metro de circunferencia. El río nace de 16 cascadas, pero la mayoría es subterráneo. Es una historia con muchas capas de historia dentro de la ciudad.

¿Cómo se proyectó todo esto en el espacio?

Fue en tres instancias: una que es la parte abstracta, en donde quise mostrar mi recorrido en búsqueda del río con las piezas escultóricas. La segunda instancia es cómo el volumen de ese río se ha transformado y eso es lo que oyen con el sonido. Al principio se escucha pura agua y luego se vuelve lo que es la ciudad. Y con la fotografía, en donde se ve lo figurativo y lo no figurativo. Con lo primero me refiero a la ciudad, a lo contenido, a lo creado como por el ser humano, que son las capas del fondo de todas las fotos, y lo no figurativo es la naturaleza, lo que se desborda, que está en las telas.

Le sugerimos: Fragmento del libro “No espero hacer ese viaje” (Extractos literarios)

Ya hemos hablado sobre el agua en relación con las ciudades, hablemos del agua en relación con la fotografía…

Todas las fotografías que están en la sala son análogas. Yo aprendí a hacer fotografía analógicamente y me tocó el cruce a digital. Creo que todos empezamos a hacer foto digital por los costos y tiempos. Pero me gusta mucho hacer fotografía análoga, porque es mucho más cuidada y en el proceso de revelado de un negativo tienes que usar agua y al final tienes que lavarlos. Finalmente, el agua no solo le da el origen al proyecto sino incluso al medio fotográfico análogo.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

*La exposición “Desde el principio” estará disponible al público hasta el 21 de enero. La Galería El Museo estará cerrada desde el sábado 24 al mediodía hasta el martes 10 de enero de 2023.