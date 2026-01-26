Jujutsu Kaisen: la transformación del anime para cumplir las expectativas de Occidente

El anime de Crunchyroll regresó a las pantallas. Aquí los detalles que debe conocer sobre el lanzamiento de los nuevos episodios. Foto: Jujutsu Kaisen - Jujutsu Kaisen

“Jujutsu Kaisen” ha sido uno de los animes más exitosos en los últimos años. En 2024, su manga fue el más vendido con más de 7.6 millones de copias, y en 2025 se mantuvo en el top 2, solo superado por “One Piece”. En los últimos dos años, ha sido denominado el “programa de televisión animado más demandado del mundo”, teniendo una demanda global 64.4 veces mayor que la de un programa de televisión promedio.

La historia sobre hechiceros que combaten maldiciones, a su vez, con poder maldito es un ejemplo más de cómo el anime, de forma paulatina,...