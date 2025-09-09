Jules: “Si me quedo en la idea de que él fue el amor de mi vida, no voy a poder vivir la mía”

Juliana Pérez, "Jules", fue una de las artistas invitadas al Ibagué Festival 2025. Foto: Fundación Salvi - Ibagué Festival

Un chat con: Jules, cantautora y actriz de teatro musical

Tras su regreso al teatro musical con Sister Act, ¿qué significa para usted continuar con su propuesta artística a través de sencillos como “Lunática” y “El trato”?

Es muy loco: apenas me bajé del escenario le dije a mis colegas que me siento muy distinta después de Sister Act. Para mí, el teatro musical es donde más cómoda me siento, donde más seguridad tengo y donde puedo tomar prestado de los personajes para subirme al escenario y sentirme completamente “poseída”. Como he dicho en mi música: mi mente a veces es un lugar difícil. Me gusta invocar energías y personajes para poder hacer un performance en el que me la pase increíble y me entregue. Eso es lo que más quiero en el escenario: disfrutarlo.

¿Cómo ha vivido la experiencia de alternar entre la escritura de guiones y la composición musical? Y con sus lanzamientos más recientes, ¿qué diferencia encontró al trabajar en su primer álbum "Melodramática"?

Creo que la diferencia principal es que para mí es muy importante que mi música no cuente cosas ficticias. No soy de esas artistas que pueden cantar sobre otras personas. Me considero egoísta en ese aspecto, porque solo puedo contar lo que es verdadero para mí. En cambio, con los guiones hay mucha más libertad porque puedo inventar y escribir lo que quiera.

Aun así, encuentro una estructura en ambas prácticas. Cuando escribo música me encanta ver cómo dos canciones se conectan porque exploran partes de mí que no había tocado. Eso me pasó con Melodramática: empecé con una canción sobre haberme alejado de la gente, luego otra sobre la envidia y después pensé “wao, ahí está: son los pecados capitales”. Entonces entendí que eso era lo que debía estar haciendo: mi propia música.

¿Cómo describiría los lanzamientos que están por llegar?

¡Más melodramáticos y lunáticos que nunca! A mí me gusta explorar lo “feo” en mi música porque siento que dentro de lo feo hay liberación. Poder afrontar verdades es liberador. Siempre trato de ser lo más transparente posible y enfrentar cosas que en mi vida real me cuesta mirar de frente. La música es mi lugar seguro para eso. Lo que viene habla de un amor que terminó, y ahora debo afrontar que, si me quedo anclada en la idea de que él fue el amor de mi vida, no voy a poder vivir la mía. Esta música me ayuda a darle un cierre y seguir adelante, siempre alimentando mis historias a través de canciones.

Y en ese proceso, ¿qué aprendizajes obtuvo y qué cosas sintió que debía desaprender?

Yo siempre he tenido inseguridades, sobre todo con mi voz, conmigo como artista y con cómo me veo en el escenario. Siento que entre más me muestro como soy, más auténtica me vuelvo. Por ejemplo, nunca más volví a usar el pelo liso, porque mi pelo es crespo y al alisarlo siento que me salgo de ese personaje: de mí. Ya no intento ser alguien diferente a lo que realmente soy.

¿Qué implicó para su trayectoria presentarse en el Ibagué Festival 2025?

Increíble. La primera vez que vine fue con Ventino, hace mucho tiempo, y me acuerdo de la gran sorpresa que nos llevamos porque la gente en esta ciudad ama la música de una forma distinta al resto del mundo.

Estar aquí, ahora, con toda la gente con la que construí mi proyecto, ha sido algo que no sé cómo explicar. Con mis compañeras de este show (Mari Segura, Maura Nava, Paola Guanche, Riza y Annasofía) en el festival, dijimos en el backstage: “qué loco que estemos todos aquí”. Además, me siento en mi tierra, en Colombia, y puedo ofrecerles mi perspectiva y llevarlos a nuevas cosas. Ha sido una absoluta locura.

En sus entrevistas ha hablado sobre la salud mental y cerrar ciclos, ¿qué se ha transformado en su manera de relacionarse consigo misma a nivel emocional y mental?

Gracias a mi canción “Encontrarme” pude soltar la presión de sentir que siempre tengo que estar bien. Antes pensaba que si estaba bien y luego recaía, todo estaba perdido. Ahora entiendo que los matices de la vida existen, que podemos estar bien y no estarlo en ciertos momentos, y que ambas cosas merecen ser honradas.