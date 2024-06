Junio en la Cinemateca de Bogotá: agenda de cine y muestras culturales

Conozca los detalles de la programación de la Cinemateca en el mes de junio. Foto: Cortesía Cinemateca de Bogotá

Estas son algunas actividades que podrá encontrar desde el primero hasta el 30 de junio, podrá encontrar esta programación alrededor de las artes audiovisuales en la Cinemateca.

Exposición Des-Com-Poner en la sala E

Del 6 de junio al 1 de julio, la sala E acogerá la exposición Des-Com-Poner, una muestra de audiovisuales vivos que exploran la mutabilidad del lenguaje audiovisual. Curada por John Melo y Diego Cruz del Colectivo Tal Cosa, esta exposición reflexiona sobre temas como la pandemia y la poshumanidad, conectando inquietudes locales con las de artistas internacionales.

Talleres y muestras especiales

Desde el 12 hasta el 29 de junio, el taller “Agudizar la mirada para contar una historia” ofrecerá un viaje parabólico desde la comprensión de la luz hasta el estudio de la estructura del mito único de Joseph Campbell. También, del 15 al 24 de junio, se llevará a cabo la muestra de resultados “Bogotá Desde Los Sentidos”, un laboratorio de creación audiovisual con personas en condición de discapacidad visual.

Lanzamiento de publicaciones y conversatorios

El 12 de junio, se presentará la publicación Del gesto a la mirada. Cine sobre arte en Colombia con un conversatorio con el autor del libro, David Jurado, la curadora María Paula Bastidas y la investigadora Katia González.

Estrenos internacionales y nacionales

Los asistentes tendrán la posibilidad de conocer los diez estrenos internacionales y once películas nacionales que se suman a la agenda, incluyendo títulos como Mato seco em chamas, La suprema y Al ritmo del agua.

Franjas Especiales y Actividades para Diversos Públicos

La franja infantil, la franja Vive la Cinemateca y la franja Clásicos ofrecerán una selección de películas para niños, jóvenes y amantes del cine clásico. Además, habrá actividades especiales para personas mayores y personas con discapacidad visual.

Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales

La BECMA continuará con su agenda especial, que incluye talleres de videodanza, maquillaje artístico, fotografía experimental. También se llevará a cabo una lectura de película con el Conversatorio Helena de Troya, que abordará siete obras audiovisuales desde 1924 hasta la actualidad. Además, habrá un laboratorio audiovisual para personas mayores los días 5, 12, 19 y 26 de junio, y el 18 de junio se realizará el Taller Sinestesias, enfocado en experiencias entre lo vibrátil y lo visual, dirigido a mayores de 14 años con discapacidad auditiva.

La Cinemateca de Bogotá está ubicada en la Carrera 3 No. 19 - 10 y los horarios de atención son de martes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. / domingos y festivos de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.