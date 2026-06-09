Junot Díaz: “La lectura ayuda a soportar todo lo que es ser vulnerable, todos esos dolores”

Junot Díaz nació el 31 de diciembre de 1968 en Santo Domingo, República Dominicana. Foto: Getty Images for The New Yorker - Andrew Toth

¿Piensa en sus lectores cuando escribe? ¿Tiene un tipo de lector ideal?

Siempre pienso en mis lectores. Para mí es una estrategia. Por cada libro y también por cada cuento busco a veces el mismo lector. Con las novelas tuve que cambiarlo porque estaba intentando comunicar otras cosas. A veces son algunos amigos míos, a veces son ideales. Me gusta imaginar que son personas que conocen el Caribe, la política de lo afrodescendiente en el Nuevo Mundo, en América Latina.

¿Tiene alguna anécdota memorable de un encuentro con un lector?

Me ha pasado que se acercan lectores que me han dicho que eran mis vecinos cuando tenía ocho años, que se acuerdan de mí, de mis hermanos. Eso...