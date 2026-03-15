Jürgen Habermas: ideas para nuestra democracia

Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán que falleció el 14 de marzo a los 96 años. Foto: AFP - JERRY LAMPEN

Leer y releer a Jürgen Habermas. El alemán es uno de esos autores que son necesarios en las lecturas de la universidad, pero que a la hora de enfrentarse a sus textos quizá haya que leer con calma, y no una, sino varias veces. Ese ejercicio, que cultiva otras virtudes como la paciencia, permite comprender la dimensión del aporte y el legado que dejó uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Y si bien son muchas las aristas o ramas de su pensamiento, hablaremos en esta ocasión de sus ideas sobre la democracia.

A Habermas hay que...