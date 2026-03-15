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Jürgen Habermas: ideas para nuestra democracia

A propósito de la muerte del filósofo alemán, hablaremos de su legado y reflexión sobre la democracia.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
15 de marzo de 2026 - 06:49 p. m.
Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán que falleció el 14 de marzo a los 96 años.
Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán que falleció el 14 de marzo a los 96 años.
Foto: AFP - JERRY LAMPEN

Leer y releer a Jürgen Habermas. El alemán es uno de esos autores que son necesarios en las lecturas de la universidad, pero que a la hora de enfrentarse a sus textos quizá haya que leer con calma, y no una, sino varias veces. Ese ejercicio, que cultiva otras virtudes como la paciencia, permite comprender la dimensión del aporte y el legado que dejó uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Y si bien son muchas las aristas o ramas de su pensamiento, hablaremos en esta ocasión de sus ideas sobre la democracia.

A Habermas hay que...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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Mario Ossa Henao(d84e7)Hace 1 hora
A propósito: "Acción comunicativa: El populismo tiende a reducir la pluralidad democrática a una sola voz: la del “pueblo verdadero”, encarnado por el líder. Tanto el populismo como el autoritarismo tienden a descalificar a los opositores como enemigos del pueblo o agentes externos, Se simulan procesos participativos (consultas, encuestas, asambleas) que ya tienen resultados predeterminados" (AI).Cualquier parecido con nuestra realidad, no es pura coincidencia!!
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