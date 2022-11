Kanye West fue demandado por una galería de arte en Miami

Kanye West, ahora conocido como Ye, ha estado en el centro de varias controversias durante este año. / AFP PHOTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROB KIM Foto: AFP - ROB KIM

Surface Area, el espacio de muestra y venta de arte en Miami, demandó al rapero Ye, antes conocido como Kanye West, alegando que debe al espacio $145,813 dólares por un mes de arriendo. Esta es la más reciente controversia que enfrenta el artista luego de que marcas como Adidas y Balenciaga cortaran nexos con él, siguiendo una serie de comentarios antisemitas que hizo en las últimas semanas.

La galería, espacio comercial y “estudio de contenido y espacio de activación”, ubicado en el Distrito de Diseño de Miami argumentó en la demanda interpuesta el 24 de octubre que el rapero alquiló el espacio durante 25 días en enero de este año para usarlo como estudio de grabación. El costo por el alquiler sumaba $145,813 dólares que el artista no pagó.

De acuerdo con los documentos de la corte, obtenidos por The Art Newspaper, el monto que Ye debía pagar incluía $5,000 dólares de alquiler por más de 25 días, $813 dólares por la compra de cuatro sillas de oficina y $20,000 dólares que Surface Area gastó para adecuar su espacio a las especificaciones del artista, removiendo más de 20 obras de arte del lugar. Según Art News los costos fueron aprobados por su entonces manager Steven Victor y Laurence Chandler.

“Mi cliente logró lo que fue esencialmente una transformación de la noche a la mañana de su estudio de arte en un estudio de grabación para Ye y los artistas que lo acompañaban”, le dijo Jonathan Smulevich, abogado de la firma de Miami Lowy and Cook, que representa a la empresa matriz de Surface Area, Surface Media, a Benjamin Sutton de The Art Newspaper. “Al hacerlo, ninguna solicitud fue demasiado grande o demasiado pequeña: Ye pidió y entregaron, y mi cliente incurrió en costos y gastos significativos para entregar. Mi cliente simplemente solicita el pago que Ye le prometió por su arduo trabajo en personalizar y alquilar este espacio único a Ye. Con suerte, este asunto se puede resolver rápidamente sin un litigio prolongado. Sin embargo, mi cliente ha dejado en claro que no soportará la carga financiera que le corresponde a Ye”.

