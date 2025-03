Karla Sofía Gascón respondió a la broma de Conan O’Brien en los Óscar

La actriz española Karla Sofía Gascón durante la gala de los Premios Óscar 2025 de la Academia en el Dolby Theatre. Foto: EFE - RICHARD HARBAUGH / AMPAS

Karla Sofía Gascón se refirió al presentador de los Óscar, Conan O’Brien, como Jimmy Kimmel, en respuesta a la broma del comediante estadounidense durante el inicio de la transmisión de la 97.ª edición de los premios de Hollywood.

"Me gustó mucho (la gala), muy amena y divertida, sobre todo su fabuloso presentador Jimmy Kimmel, él es fantástico, cada día se parece más al gran Conan O'Brien", dijo Gascón en un mensaje en Instagram publicado este lunes tras semanas guardando silencio por los antiguos mensajes de tintes racistas y xenófobos en X.

La burla de Conan O'Brien a Karla Sofía Gascón en #Oscars2025 pic.twitter.com/0q6FEV77sY — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 3, 2025

La intérprete española respondió así a la broma que soltó el comediante estadounidense durante la ceremonia, en la que tras informar que Gascón se encontraba entre los presentes, agregó: “Si vas a tuitear hoy, que sepas que mi nombre es Jimmy Kimmel”, haciendo referencia quien presentó la gala en la anterior edición.

En el mensaje, Gascón también quiso agradecer a los miembros de la Academia por su nominación a mejor actriz y dar sus felicitaciones a los vencedores de la edición, en especial a su compañera de “Emilia Pérez” Zoe Saldaña, quien se llevó el galardón a mejor actriz de reparto, y a los compositores de “El Mal”, que ganaron el Óscar a mejor canción. ”Gracias Emilia Pérez por haberme enseñado tantas cosas”, manifestó.

Gascón asistió a la gala de los Óscar sin pasar por la alfombra roja y como parte de una de sus primeras apariciones tras los polémicos mensajes en X que la obligaron a apartarse de la temporada de premios para evitar salpicar al elenco de “Emilia Pérez”, no sin antes denunciar estar sometida a una “campaña de odio”.

“Lo siento, pero no puedo seguir consintiendo que esta campaña de odio y desinformación afecte más ni a mi familia ni a mí, así que a petición de ellas cierro mi cuenta en X. Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación. Tengo una hija maravillosa que proteger, a la que amo con locura y que me apoya en todo”, dijo en una carta que envió a diferentes medios, entre ellos a El País.

Y agregó: “Solo soy Karla Sofía Gascón, una actriz que ha llegado donde muy pocos gracias a su esfuerzo y trabajo, sin robar o hacer mal a nadie en este mundo, solo intentando que me dejen vivir en paz, amor y respeto, algo que parece molesta mucho en este mundo. Está claro que hay algo muy oscuro detrás. Pero les digo algo: Cuanto más intenten hundirme más fuerte me va a hacer. Más grande será la victoria. Discúlpenme una vez más si alguna de mis palabras les hizo daño”.