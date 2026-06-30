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“Como inmigrante, lo único que puedes traer contigo es el recuerdo de la comida”

Gracias a la alianza con Tinta club del libro*, presentamos esta segunda parte de una entrevista con Kim Thúy (una de sus curadoras), quien recorre los recuerdos que marcaron su vida, la importancia de los libros que regala, el significado de cocinar para un inmigrante y las lecciones literarias que encontró en Tim O’Brien y Margaret Atwood. Entérese al final de este artículo sobre cómo obtener un descuento en Tinta.

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Sandra Pulido Urrea
30 de junio de 2026 - 06:01 p. m.
La escritora Kim Thúy nació en Vietnam y creció en Canadá.
La escritora Kim Thúy nació en Vietnam y creció en Canadá.
Foto: Sarah Scott - Cortesía

Cuéntenos sobre su biblioteca. ¿Cómo guarda sus libros? ¿Los organiza de alguna forma especial?

Primero que todo, quiero que sepas que me permito comprar todos los libros que quiero. Ya sé que no tendré suficiente vida para leerlos todos. Creo que fue Umberto Eco quien dijo que deberíamos tener frente a nosotros todos esos libros que no hemos leído para que nos recuerden la humildad, todas las cosas que se han dicho y que nunca llegaremos a saber.

Primero intenté organizarlos alfabéticamente, pero no funcionó. Había libros que no eran...

Por Sandra Pulido Urrea

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