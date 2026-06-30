“Como inmigrante, lo único que puedes traer contigo es el recuerdo de la comida”

La escritora Kim Thúy nació en Vietnam y creció en Canadá. Foto: Sarah Scott - Cortesía

Cuéntenos sobre su biblioteca. ¿Cómo guarda sus libros? ¿Los organiza de alguna forma especial?

Primero que todo, quiero que sepas que me permito comprar todos los libros que quiero. Ya sé que no tendré suficiente vida para leerlos todos. Creo que fue Umberto Eco quien dijo que deberíamos tener frente a nosotros todos esos libros que no hemos leído para que nos recuerden la humildad, todas las cosas que se han dicho y que nunca llegaremos a saber.

Primero intenté organizarlos alfabéticamente, pero no funcionó. Había libros que no eran...