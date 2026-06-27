Kim Thúy: “Un libro existe al leerlo, pero al comentarlo, los personajes se vuelven reales”

La escritora Kim Thúy nació en Vietnam y creció en Canadá.
Foto: Sarah Scott - Cortesía
¿Cuáles son esos recuerdos que tiene de su infancia y de los libros en ella?
Había tantos libros en casa… tuvimos suerte de tenerlos; eran un objeto de lujo. Fue un privilegio porque estábamos en un país en conflicto y durante los tiempos de guerra hay mucha desinformación. Nosotros vivíamos con mi abuela y mi abuelo, mis tías y tíos. Vivíamos en un edificio y cada familia tenía un piso, pero nunca nos quedábamos en un solo piso; siempre terminábamos estando juntos. Almorzábamos y cenábamos juntos. Éramos un gran grupo de personas alrededor de la mesa discutiendo sobre los libros que habíamos leído. También periódicos...
Por Sandra Pulido Urrea
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