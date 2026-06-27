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Kim Thúy: “Un libro existe al leerlo, pero al comentarlo, los personajes se vuelven reales”

Gracias a la alianza con Tinta club del libro*, presentamos esta primera parte de una entrevista con Kim Thúy (uno de sus curadores), quien habló sobre sus comienzos con la lectura, sus hábitos como escritor y sus lectores ideales. Entérese al final de este artículo sobre cómo obtener un descuento en Tinta.

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Sandra Pulido Urrea
27 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
La escritora Kim Thúy nació en Vietnam y creció en Canadá.
La escritora Kim Thúy nació en Vietnam y creció en Canadá.
Foto: Sarah Scott - Cortesía

¿Cuáles son esos recuerdos que tiene de su infancia y de los libros en ella?

Había tantos libros en casa… tuvimos suerte de tenerlos; eran un objeto de lujo. Fue un privilegio porque estábamos en un país en conflicto y durante los tiempos de guerra hay mucha desinformación. Nosotros vivíamos con mi abuela y mi abuelo, mis tías y tíos. Vivíamos en un edificio y cada familia tenía un piso, pero nunca nos quedábamos en un solo piso; siempre terminábamos estando juntos. Almorzábamos y cenábamos juntos. Éramos un gran grupo de personas alrededor de la mesa discutiendo sobre los libros que habíamos leído. También periódicos...

Por Sandra Pulido Urrea

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