“Kinds of Kindness”, la próxima cinta de Yorgos Lanthimos después de “Poor Things”

Yorgos Lanthimos posa con el León de Oro a la Mejor Película por "Poor Things" en el 80º Festival Internacional de Cine de Venecia el 09 de septiembre de 2023. Foto: Getty Images - Getty Images

El próximo 25 de enero llegará a las salas de cine de Colombia la película “Pobres Criaturas” (Poor Things), del director griego Yorgos Lanthimos. La cinta tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia el pasado mes de septiembre y se perfila como una de las grandes ganadoras de la temporada de premios. La cinta cuenta con la actuación de la ganadora del premio Óscar Emma Stone, y la de los nominados Willem Dafoe y Mark Ruffalo.

Aunque la cinta no ha llegado a las salas de cine, el director ya se encuentra trabajando en su próxima película. Titulada “Kinds of Kindness” en inglés, el filme tendrá nuevamente la colaboración de Stone, Dafoe y Margaret Qualley, quien también aparece en “Pobres Criaturas”. El cineasta le dijo a The Guardian que hacer esa película fue casi como hacer tres, cuenta además que ya está filmada y se encuentra en posproducción.

¿De qué se trata “Kind of Kindness”?

“Es una película contemporánea, ambientada en Estados Unidos: tres historias diferentes, con cuatro o cinco actores que interpretan un papel en cada historia, por lo que todos interpretan tres papeles diferentes. En realidad, fue casi como hacer tres películas”, dijo Lanthimos sobre “Kinds of Kindness”.

La cinta, que está en proceso de montaje, cuenta también con las actuaciones de Joe Alwyn, quien apareció en la película “La favorita”, dirigida por Lanthimos. Aparecerán también los nominados al premio Óscar Jesse Plemons (El poder del perro) y Hong Chau (La ballena), al igual que Hunter Schafer (Euphoria).

“Es fantástico volver a trabajar con Emma (...) Hace que sea mucho más fácil tener a alguien ahí que confíe tanto en ti y en quien tú confíes tanto”, cuenta el director sobre volver a trabajar con Stone, con quien ya ha colaborado para “La favorita” y el cortometraje “Bleat”.

¿Quién es Yorgos Lanthimos?

Es un director de cine griego que ha sido nominado a los premios Óscar en tres ocasiones, primero por “La langosta” (2015) en la que estuvo compitiendo en la categoría de mejor guion original (compartido con Efthimis Filippou). En 2019 obtuvo dos nominaciones por su película “La favorita”, en las categorías de mejor dirección y mejor película del año.

Lanthimos se ha destacado por atravesar la brecha entre el arte y el cine comercial, manteniendo su estilo y visión de mundo únicos como los retratados en “Canino” (2009), “La langosta” y “El sacrificio de un ciervo sagrado” (2017).

El cineasta también ha pasado por grandes festivales de cine, además del de Venecia, el pasado mes de septiembre. El Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia) ha tenido la presencia de Lanthimos en varias ediciones, allí se ha llevado a casa los premios de Award of the Youth (Premio de la juventud), Un certain regard (Una cierta mirada), el premio del jurado y mejor guion.

“Pobres Criaturas”, la más reciente cinta del director, arranca con fuerza en las nominaciones de la temporada de premios. El próximo domingo 7 de enero serán los premios Globos de Oro 2024, en estos la cinta de Lanthimos cuenta con siete nominaciones, entre las que se destacan las categorías de mejor película (Musical o Comedia), mejor director, mejor guion y mejor actriz principal.

