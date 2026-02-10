Logo El Espectador
De las iglesias al k-pop: El demonio a través de las generaciones

A través de “K-pop Demon Hunters”, la película de Netflix nominada al Óscar, ahondamos en cómo ha cambiado nuestra percepción y representación de los demonios.

Juliana Vargas Leal
10 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.
Esta película ya se llevó el Globo de Oro a Mejor película animada y ahora compite en la misma categoría en esta edición de los Premios Óscar.
Foto: NETFLIX - Netflix

A pesar del rotundo éxito que tuvo K-pop Demon Hunters en su momento, una película original de Netflix, hubo una discusión sobre si, en realidad, era una película infantil. El concepto de “demonio” y la idea de destruirlo hizo resurgir miedos que se remontan a tiempos en los que el Mal era externo y ajeno. La forma en que se interpreta este concepto se ha transformado con los años porque, igualmente, nuestros miedos y dolores también.

K-pop Demon Hunters es una película infantil, no tiene escenas explícitas ni propiamente...

