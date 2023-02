L. C. Bermeo Gamboa y la poética del fracaso

Bermeo Gamboa es autor de los poemarios "Antídotos de ruda" (2005) y "Libro de pan" (2010). También fue incluido en la primera antología de Poesía Joven del Valle del Cauca. Foto: Archivo particular

Si no fuera porque el autor yumbeño va más allá, podría considerársele un enciclopedista: no solo habita la tierra fértil del conocimiento, también deambula por la bruma de lo divino a través de su trabajo poético, que puede leerse en el libro Tesis sobre el fracaso, publicado en 2016 por la editorial Poemia, y en donde con un estilo híbrido, que oscila entre lo poético y lo ensayístico, nos ofrece “las ruinas de una civilización derrotada”.

En este libro, dividido en dos partes, el fracaso iza su bandera y el lector pasea por los territorios donde se exhibe con desidia. El artista, el poema, la crítica, el lenguaje, la civilización, son llamados a la palestra y reciben el golpe agudo del ensayo destilado en versos. Tiene un tono estoico, pausado y articulado por una filosofía que busca desenterrar fantasmas. Leo en su poema Blanco sobre blanco:

Será como al principio / volver al lenguaje puro, / la metáfora original, / la que no dice nada, / nadie la ve, / no está oculta, / ya no puede observarse / sólo es posible recordarla / obligándonos a hacer silencio.

El lenguaje es un cementerio donde reside lo no dicho como el más puro de los secretos, y es el lugar que sirve a la humanidad para regodearse de su ruina, su gran tesoro:

El sentido que la crítica pule / para ver el detalle imperfecto, / inhumano del momento feliz, / ampliando el límite de lo imposible / hacia dentro, despojándonos, /marcando la forma de nuestra ruina, / única propiedad de los vencedores.

Sin embargo, ni el fracaso se salva de la derrota inevitable. Así lo expresa en su poema Ruinas #0301011:

Ninguna tesis es absoluta, el fracaso admite tres argumentos en contra: la música, la muerte y la memoria (una es mi esposa y las otras dos mis hijas).

Además de Tesis sobre el fracaso, Bermeo Gamboa es autor de los poemarios Antídotos de ruda (2005) y Libro de pan (2010). También fue incluido en la primera antología de Poesía Joven del Valle del Cauca (2022), y su agudeza lo llevó a ganar, de manera reciente, el XXV Concurso Autores Vallecaucanos Premio Jorge Isaacs 2022, en la categoría de ensayo, por su obra Las voces de María (en la literatura caleña), donde analiza el rol de las mujeres dentro de la literatura de la capital del Valle del Cauca, descubriendo que estas son los protagonistas principales de la misma.

Leer la poesía de Bermeo Gamboa es cruzar el laberinto borgeano, asomarse por el Aleph para contemplar el fracaso en todo su esplendor, con los focos puestos sobre él, como un animal acostumbrado a habitar el mundo.

El libro está compuesto, en su segunda parte, por citas sobre el fracaso, donde el lector encontrará a Juan Carlos Onetti, Constantino Kavafis, Fernando Pessoa, entre otros. Este recurso resulta iluminador y demuestra que la ambición de Bermeo Gamboa va más allá de lo poético: apuesta por la experiencia de lectura y se arriesga para ofrecer a los lectores un poco de la divinidad que hay en el mundo.

No hay premio por la vida / pierde el primero que llega, / vivir es la última oportunidad. / Dejar, no llegar a nuestra meta. / Ahora detente, no compitas.

