La abominable cacería de brujas y el increíble delito de volar (El teatro de la historia)

Entre los siglos XV y XVII, más de 100.000 personas —en su mayoría mujeres— fueron acusadas de practicar brujería y condenadas a la hoguera.

Mauricio Nieto Olarte
27 de enero de 2026 - 01:08 a. m.
“Las brujas”, xilografía de Hans Baldung Grien, 1510.
Foto: Wikicommons

En el Renacimiento fueron comunes las creencias apocalípticas donde el triunfo del mal y el fin de los tiempos parecían inminentes. No nos sorprende entonces que temas como la brujería, el demonio y la magia fueran recurrentes en la pintura, donde grandes maestros como El Bosco, Andrea Mantegna, Pieter Brueghel, Alberto Durero y, algo más tarde, Francisco de Goya, entre otros, se ocuparon de crear imágenes de abominables hechiceras.

En su mayoría, las brujas se representan como mujeres mayores, de cuerpos envejecidos, imperfectos, enfermizos...

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
