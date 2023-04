La actriz Nórida Rodríguez es la nueva gerente de RTVC

Nórida Rodríguez, actriz colombiana y directora del Festival de Cine Verde, fue confirmada hoy 28 de abril como la nueva gerente de RTVC. Durante los últimos nueve meses este cargo estuvo ocupado por Adriana Vázquez como gerente encargada. La noticia llega luego de una semana de movidas políticas y cambios en el gabinete ministerial de Gustavo Petro.

Durante las últimas semanas se especuló que el nombre que más sonaba para ocupar el puesto era el del ex candidato a la Alcaldía de Bogotá, Hollman Morris. También sonaba el nombre de la actriz y gestora cultural Jennifer Steffens, sin embargo, de acuerdo con La W no podría ocupar el cargo por no cumplir con los requisitos solicitados.

#URGENTE🔴 | La Presidencia de la República confirmó que la actriz y abogada Nórida Rodríguez es la nueva gerente de RTVC.





Nórida Rodríguez llega al cargo luego de haberse convertido en una cara reconocida de la televisión colombiana en producciones como “Tentaciones” y “Lola Calamidades”, también es directora del Festival de Cine Verde de Barichara, el cual fue fundado por su esposo Toto Vega, quien falleció en 2022. La actriz oriunda de Villavicencio ha trabajado en diferentes producciones audiovisuales desde hace casi 40 años y ganó popularidad en la década de los 80.

Rodríguez tiene una experiencia laboral de 12 años y 2 meses en el sector privado, de acuerdo con la hoja de vida que fue adjunta ante la Presidencia de la República. La nueva gerente de RTVC es abogada graduada de la Universidad de La Sabana.

