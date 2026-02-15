“La amistad con Camilo Torres fue la más dramática de nuestra juventud”: Gabriel G. Márquez

Este domingo Camilo Torres Restrepo fue recordado en una misa y un acto conmemorativo de su vida como sacerdote, estudiante, profesor, capellán y creador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, donde se hizo amigo de Gabriel García Márquez. Nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929 y murió en Patio Cemento, Santander, el 15 de febrero de 1966, como alzado en armas de la guerrilla ELN. Aquí en una imagen de Archivo de la Arquidiócesis de Cali. Foto: Cortesía Arquidiócesis de Cali

La amistad con Camilo Torres y Luis Villar Borda rebasó muy pronto los límites de las aulas y la sala de redacción y andábamos más tiempo juntos en la calle que en la universidad. Ambos hervían a fuego lento en un inconformismo duro por la situación política y social del país. Embebido en los misterios de la literatura yo no intentaba siquiera comprender sus análisis circulares y sus premoniciones sombrías, pero las huellas de su amistad prevalecieron entre las más gratas y útiles de aquellos años. (