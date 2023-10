“La animación da una posibilidad casi infinita de creación”: Diego Felipe Ríos

Diego Felipe Ríos es animador y profesor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. / Cortesía

¿De dónde salió la idea de realizar este festival?

Esta será la primera edición del Festival de Animación Anibia, pero esto viene de una serie de iniciativas de antaño, tanto propias como ajenas. No es el primer festival de animación que se hace en el país; de hecho, venimos de una trayectoria de festivales muy importantes como el Loop, Animación y La Truca; un festival que también se venía haciendo en el Valle del Cauca. Empezamos a configurar una suerte de encuentros que derivaban en unas muestras que estábamos haciendo desde el 2018. Y todo eso fue la antesala para lanzar este proyecto, que nos parecía también una necesidad volver, después de pandemia, a tener estos espacios de encuentro donde la gente que hace animación y la que le gusta la animación se pudiera juntar para ver contenidos y hacer comunidad, fundamentalmente.

Para usted, ¿qué es lo más interesante de la animación y de lo que se puede lograr con ella?

Para mí, es la posibilidad casi infinita de creación que te da, no solo desde lo plástico, lo visual y lo sonoro crear mundos, universos, poner de manifiesto tu postura frente a una temática, frente a una circunstancia, inventar, sino que también tienes la posibilidad de crear el movimiento; es decir, de transformarlo, replicarlo, diseñarlo; a diferencia del resto del audiovisual, que normalmente está supeditado a la captura y al registro de lo que se ve en la imagen. En este caso, la animación te da todo ese universo de posibilidades y también es una de las formas de arte audiovisual con las cuales casi que toda la humanidad hemos vivido, crecido y la miramos desde casi el momento en que te levantas en la mañana hasta el último momento en que te desconectas de los dispositivos o de la pantalla que está en calle o lo que sea, pues siempre hay animaciones de por medio. Es una forma de expresión muy potente y a la que muchos le creemos también en términos de crear y realizar, y hay otros que disfrutamos enormemente ver estos contenidos y no solo me refiero a la gente muy joven, sino de todas las edades.

¿Qué opina del panorama de la animación con los cambios que se han visto en producciones recientes?

Todo el tiempo estamos jugando entre la forma como una tecnología nos abre una serie de posibilidades que nos brindan probablemente más celeridad en términos de los tiempos de producción, pero por el otro lado cuando combinas eso con la experiencia plástica y artística de lo análogo, te empieza a dar otras cosas. Entonces miras El gato con botas y Spiderman, y están sobre un framerate (un juego de fotogramas que remite mucho a la animación 2D de antaño), también a la expresión del cómic, también a cómo no tienes que crear todas las imágenes para crear un movimiento, sino que si a veces suprimes algunas cosas se ve maravilloso ahí. Si cabe, parafraseando, a alguien a quien le aducimos una máxima de animación: es más importante lo que no dibujas que lo que dibujas cuando vas a animar, o lo que no fotografías que lo que fotografías cuando estás animando.

¿Cómo hicieron la curaduría para el festival?

Partimos de un sistema que estamos probando y del que estamos muy contentos y orgullosos. Queremos trabajar desde lo regional, entonces hicimos una alianza con dos festivales muy bien posicionados en Latinoamérica. Uno es el Festival Argentino Anima Córdoba y el otro es el Festival Chilemonos Santiago de Chile, y desde las organizaciones de los dos festivales, muy gentilmente, nos hicieron una suerte de selección de lo que ellos habían considerado lo más representativo en sus festivales, muy bien posicionados en los últimos dos años. Sobre esa selección, nuestro equipo de curaduría, encabezado por nuestra curadora y traductora María Paula Lorgia, entramos a revisar y eso nos permitió establecer una serie de programas. Hay un programa que es nuestro programa insignia del festival que, de alguna forma, fue la columna vertebral de esta idea de programación, que se llama Surgentes, y es esa fotografía que le estamos tomando a la animación latinoamericana para que podamos ver un panorama amplio, diverso y ojalá completo. Logramos, gracias al apoyo de la Embajada de Francia y al Instituto Francés y a la Alianza Francesa, traernos la selección de lo mejor de Annecy, que es uno de los festivales de animación más importantes a nivel mundial, que así como hablábamos de una foto de la animación latinoamericana, creo que esta es la foto de la animación global.

¿Cuál es el elemento diferencial de este festival frente a los otros que ha mencionado?

Uno, que está ocurriendo aquí y ahora, esa es una primera variación. Otra cosa, creo que nos pensamos el festival no solo como festival sino como plataforma y que, por el contrario, más que pensarnos, queremos identificarnos por nuestra particularidad, por el contrario, nos gustaría hacer un espacio que dialogue con otras propuestas, con otros festivales y que ojalá este trabajo que estamos haciendo con la gente que hace animación, con la gente a la que le gusta la animación, podamos ponerlo en otros lugares. Hay espacios muy lindos, hemos estado hablando con el festival de Montes de María y yo creo que vamos a poder llevar uno de nuestros talleres allá a Montes de María, también algunos de los cortos que seleccionamos, pero estamos haciendo toda la gestión para que se puedan ver allá y eso es una cosa que nos emociona mucho. Creo que más allá de pensarnos como diferencial, nos gusta pensar que nuestra naturaleza es eso, estar dispuestos a crear comunidad, a hacer redes, ya que ojalá la mayor cantidad de gente pueda conocer lo que ocurre en la animación y que la animación también es un acervo nacional y es un acervo latinoamericano que deberíamos conocer y disfrutar, eso es un poco lo que queremos.