La ansiedad por el descanso (Opinión)

El camino hacia el bienestar se asemeja más a una rutina de entrenamiento que a un proceso de desprendimiento.

Juliana Vargas Leal
Juliana Vargas Leal
19 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
La actividad intelectual es equivalente al ocio porque también es equivalente a la contemplación, aquella apertura de los ojos a un mirar receptivo de las cosas para que puedan penetrar sin esfuerzo, para que realmente las podamos aprehender.
La actividad intelectual es equivalente al ocio porque también es equivalente a la contemplación, aquella apertura de los ojos a un mirar receptivo de las cosas para que puedan penetrar sin esfuerzo, para que realmente las podamos aprehender.
Foto: Isaac Israels

“Pero los dioses, compadeciéndose del género humano nacido para el trabajo, han establecido para los hombres festivales divinos periódicos para alivio de sus fatigas, y les han dado como compañeros en esas fiestas a las Musas y a Apolo, que las preside, y a Dionisos para que, nutriéndose del trato festivo con los dioses, mantenga la rectitud y sean equitativos”.

—Platón

El bienestar se suele definir como un estado de paz. El cuerpo no necesita nada, no pide nada, no anhela. La paz es silencio mental y físico. Pero para llegar allá, se...

