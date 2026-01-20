Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Adel López Gómez: de niño prodigio a maestro del cuento

En las antologías del cuento en Colombia no puede faltar el maestro Adel López Gómez, escritor, periodista y uno de los mayores representantes del género costumbrista. Semblanza.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jorge Emilio Sierra Montoya
20 de enero de 2026 - 07:58 p. m.
En 1929, Adel López Gómez se unió a la redacción de El Espectador.
En 1929, Adel López Gómez se unió a la redacción de El Espectador.

En aquel entonces, a comienzos del siglo pasado, Armenia era una ciudad muy distinta a la de hoy, apenas una aldea de siete a ocho mil habitantes, cerca del río Quindío que se desprende desde lo alto, por las estribaciones de la cordillera central, para atravesar zonas boscosas con empinados guaduales, indispensables para la construcción de viviendas.

Recién había nacido el municipio, en 1889, y sus fundadores se paseaban todavía por las calles, narrando tan extraordinaria hazaña, repetida una y otra vez en el parque principal, en calles y...

Por Jorge Emilio Sierra Montoya

Conoce más

Temas recomendados:

Adel López Gómez

Semblanza

Escritores colombianos

Literatura

Costumbrismo

Eje cafetero

El Espectador

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.