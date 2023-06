La audiencia reconoció a Julieth Lozano como la “mejor cantante del mundo”

Julieth Lozano, soprano colombiana, galardonada con el Dame Kiri Te Kanawa Audience Prize, en la BBC Cardiff Singer of the World 2023. Foto: Tomado de Instagram @juliethlozanosoprano

La noche del domingo 18 de junio, durante la final de la BBC Cardiff Singer of the World, Julieth Lozano vistió un vestido blanco, que cubría sus pies y dejaban al descubierto sus brazos. Su atuendo estaba decorado en la parte superior por unas plumas rojas, rojas como el color del collar que llevaba puesto. Algunos instrumentos sonaron mientras ella cantaba Salida de Cecilia (Cecilia Valdés), de Gonzalo Roig, una zarzuela cubana. En algunos momentos, su voz estuvo acompañada de movimientos de hombros o uno que otro paso de baile. Minutos más tarde, cambió el blanco y el rojo por una vestimenta negra, con la que se subió al escenario para sostener un premio de cristal: el Dame Kiri Te Kanawa Audience Prize, el premio del público que desde 2003 otorga el certamen de la BBC.

“Cuando el señor de la BBC dijo mi nombre, yo casi lloro. Fue como si me hubiera metido en una burbuja de agradecimiento, porque yo sé que este premio fue voto por voto de Colombia, de mi familia, de mis amigos y de personas que yo sé que de pronto no me conocen, pero que vieron la noticia aquí o allá y pues creyeron en un colombiano más”, confesó Lozano para Semana.

Desde hace ocho años, ella vive en Londres, pero no ha dejado atrás a Colombia. Cuando canta trata de llevar accesorios representativos de su país, como los collares Emberá. Entonces, algunos le preguntan por los pueblos indígenas y su cultura. “Es una oportunidad para compartir lo que es mi país y la versión bonita que nosotros sabemos que tiene Colombia y no la que conocen de este lado del mundo”, reconoció para El Heraldo.

Julieth Lozano nació en Bogotá, pero tiene raíces costeñas gracias a sus padres: Ilva Rolong, barranquillera, y Miguel Lozano, cartagenero. El amor por el arte y la música también proviene de familia, pues Pedro Rolong, su bisabuelo, fue integrante de la Orquesta de Pacho Galán, que en más de seis ocasiones se llevó el Congo de Oro en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. No es de extrañar que desde pequeña Lozano hubiera pertenecido al coro de su colegio. Pese a eso, la música no fue su primera opción como carrera profesional.

Primero estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Javeriana, pero un día alguien la escuchó y la persuadió de que tomara clases de canto. Abandonó sus estudios en aquella institución y se inscribió en la Universidad Central de Bogotá, en donde cursó sus estudios musicales. Tiempo después, con la ilusión de hacer una maestría se fue a vivir a Londres. En la capital inglesa obtuvo una Maestría en Interpretación Vocal y un Diploma de Artista en Ópera del Royal College of Music. Su primer reconocimiento lo recibió en 2016.

Ese año fue galardonada con el Prix Thierry Mermod en el Project Opera del Festival de Verbier. Dos años después, el Príncipe de Gales le otorgó el premio del Presidente. No sería su último vínculo con la realeza. En 2019, apareció en Queen Victoria: My Musical Britain, documental de la BBC grabado en los palacios Buckingham y Kensington.

Aparte del canto otra de sus pasiones es la actuación, porque cuando sale al escenario lo que más le interesa es lograr transmitir al público. “Quiero seguir cantando y compartiendo el mensaje de amor y de luz que siento a través de la música y mostrarles a otros que es posible cumplir tus sueños por más extraños que suenen. Hay espacios para ser diferentes”, afirmó para El Heraldo.

En el certamen de la BBC de este año, el mayor reconocimiento, el Cardiff Singer of the World Main Prize, se lo llevó el italiano Adolfo Corrado. Mientras que el tenor surcoreano Sungho Kim fue reconocido con el Cardiff Singer of the World Song Prize.