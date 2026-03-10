Tamara Silva Bernaschina: “La escritura es más descubrimiento que invención”

Tamara Silva Bernaschina también es autora de otra antología llamada “Desastres naturales” (2023), por la que recibió el Premio Nacional de Literatura de Uruguay. Foto: Isabel Wagemann

El concepto de larva alude a un cuerpo en desarrollo, incompleto podría decirse. ¿Cómo se asemeja esta idea a los cuentos de este libro?

Esta idea del desarrollo, de algo que está en potencia, estuvo desde el principio. Pero sobre todo me gustaba mucho pensar en la larva como algo que puede estar por debajo de las cosas. Oculta de la vista general. Imaginaba algo que vivía dentro de otro cuerpo. Desde una larva dentro de un árbol, creciendo y alimentándose de esa madera y de esa savia, hasta una larva en el cuerpo de un animal o incluso de un ser humano. Me parecía que esa imagen representaba muy bien mi forma de ver el libro y el corazón de esos cuentos. La de algo que está...