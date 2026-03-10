Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tamara Silva Bernaschina: “La escritura es más descubrimiento que invención”

Secretos de familia, animales fantasmas y juegos de niños con finales fatales se pueden encontrar en los cuentos de “Larvas”, el más reciente libro de esta autora uruguaya. Aquí nos contó de dónde nació su escritura y lo que significa escribir en el borde entre lo real y lo fantástico.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
10 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Tamara Silva Bernaschina también es autora de otra antología llamada “Desastres naturales” (2023), por la que recibió el Premio Nacional de Literatura de Uruguay.
Tamara Silva Bernaschina también es autora de otra antología llamada “Desastres naturales” (2023), por la que recibió el Premio Nacional de Literatura de Uruguay.
Foto: Isabel Wagemann

El concepto de larva alude a un cuerpo en desarrollo, incompleto podría decirse. ¿Cómo se asemeja esta idea a los cuentos de este libro?

Esta idea del desarrollo, de algo que está en potencia, estuvo desde el principio. Pero sobre todo me gustaba mucho pensar en la larva como algo que puede estar por debajo de las cosas. Oculta de la vista general. Imaginaba algo que vivía dentro de otro cuerpo. Desde una larva dentro de un árbol, creciendo y alimentándose de esa madera y de esa savia, hasta una larva en el cuerpo de un animal o incluso de un ser humano. Me parecía que esa imagen representaba muy bien mi forma de ver el libro y el corazón de esos cuentos. La de algo que está...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Tamara Silva Bernaschina

Larvas

Escritora uruguaya

Literatura

Literatura latinoamericana

Antología de cuentos

Literatura fantástica

Entrevista

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.