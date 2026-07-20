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Historias a color: el relato detrás de los colores y pigmentos de la bandera colombiana

La bandera de Colombia es uno de los símbolos identitarios del país. Pero sus colores, más allá de su significado, también cuentan una historia.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
20 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
La bandera de Colombia, como la conocemos actualmente, nos ha acompañado desde 1861.
La bandera de Colombia, como la conocemos actualmente, nos ha acompañado desde 1861.
Foto: Eder Rodríguez

“Amarillo es el oro y azul el ancho mar y el rojo es la sangre que nos dio la libertad”.

Esta rima infantil varios la escuchamos de niños para aprender los colores y el significado de estos en la bandera colombiana. Este símbolo, que se asocia además con uniformes de equipos deportivos que representan al país, nos ha acompañado oficialmente desde 1861. Aunque el uso de los tres colores primarios comenzó en ese año, nuestra bandera atravesó varios cambios antes de que se adoptara la tricolor como símbolo patrio.

La primera vez que ondeó la...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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