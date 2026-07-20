Historias a color: el relato detrás de los colores y pigmentos de la bandera colombiana

La bandera de Colombia, como la conocemos actualmente, nos ha acompañado desde 1861. Foto: Eder Rodríguez

“Amarillo es el oro y azul el ancho mar y el rojo es la sangre que nos dio la libertad”.

Esta rima infantil varios la escuchamos de niños para aprender los colores y el significado de estos en la bandera colombiana. Este símbolo, que se asocia además con uniformes de equipos deportivos que representan al país, nos ha acompañado oficialmente desde 1861. Aunque el uso de los tres colores primarios comenzó en ese año, nuestra bandera atravesó varios cambios antes de que se adoptara la tricolor como símbolo patrio.

La primera vez que ondeó la...