Cuando un Emir viste a un Dios, la prenda que lució Messi cuando levantó la Copa

Messi levanta la Copa del Mundo en Catar 2022. El capitán y referente de la selección de Argentina levantó la copa ataviado con un Bisht, una túnica negra transparente con un honorable significado en el mundo árabe. Foto: AFP - FRANCK FIFE

Quizá haya que incluir un cuento más en “Las mil y una noches”. El protagonista, obvio, tendría que ser Lionel Messi. El escenario podría ser el Estadio de Lusail, en Catar.

Aquel cuento, bajo un clima adulterado por la plata y el ingenio, tendría todos los elementos posibles: gozo, tristeza, nostalgia, paroxismo, lágrimas y alguna licencia creativa lejana de las épicas medievales: goles. También un villano, o un héroe, según quien lo lea: El “Dibu” Martínez.

Sigamos soñando. La portada de ese nuevo cuento tendría a un Messi arropado por una bata semitransparente. Besht, se llama la prenda. Así, ataviado con aquella bata que deja ver la camiseta albiceleste, el rosarino levantaría el trofeo de 36,8 centímetros de altura y con 5 kilos de oro sólido de 18 quilates. Esta foto. Esta escena, en realidad no sería parte de la ficción. La secuencia la vimos millones por televisión. Un Emir vistiendo a un Dios. Y es que la ficción se alimenta de la realidad.

Le invitamos a leer: De la mano de Messi, Argentina salió campeón del Mundial de Catar 2022

El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad, le puso a Messi el Besht, una túnica negra transparente con un amplio significado en el mundo árabe. “Solo pueden usarla los hombres y está asociada a la realeza, la posición religiosa o la riqueza. Su uso está reservado a prestigiosas ocasiones y con este gesto, Qatar quiso reconocer a Messi como uno de los reyes del fútbol mundial”, reseña El Mundo de España.

Por lo general la usan los funcionarios seculares o el clero, incluidos los jefes tribales, los reyes y los imanes. Es una prenda de estatus, asociada con la realeza, la posición religiosa, la riqueza y las ocasiones ceremoniales.

Además: Video: reviva los goles del campeonato mundial de Argentina

La prenda, agrega el diario As de España “se la coloca el padre a su hijo cuando este se va a casar. Solo el actual emir de Qatar, el máximo mandatario del país de Oriente Medio, la luce siempre. Una prenda, en besht, que se suele colocar encima del thoub, una especie de túnica que llega hasta el tobillo y suele ser de manga larga”.

¿Qué dijo Messi tras ganar la Copa del Mundo de Catar 2022?

Aseguró que todavía quiere jugar algunos partidos más con la selección argentina, tras ganar este domingo ante Francia la Copa del Mundo en Catar-2022. “¿Qué va a haber después de esto?”, se preguntó Messi al declarar ante la televisión argentina en la zona mixta. “Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada”, señaló.

Messi resaltó lo mucho que luchó en su carrera y que la Copa “se me dio casi al final”, en su quinto Mundial.

“Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la selección, estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, aseveró el también jugador del PSG.

Con una sonrisa que no se le quita y el trofeo en las manos, Messi se mostró más que satisfecho. “Creo que ésta (la copa) la quieren todos. Es la más deseada por cualquier jugador. Es el sueño de chiquito de cualquiera”, dijo.

“Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser ésta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”, añadió.

Con este triunfo, Argentina sumó su tercer trofeo, luego de haber ganado en Argentina-1978 con la selección de Mario Kempes, y en México-1986 con la de Diego Maradona.