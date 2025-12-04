Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La Bellecera, de elefante blanco a biblioteca comunitaria

En Pie de Cuesta, Santander, los habitantes se reúnen en La Bellecera, una edificación abandonada que la comunidad se tomó a través del arte y la convirtió en una biblioteca. Esta es su historia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Camila Calvo Flórez
Laura Camila Calvo Flórez
04 de diciembre de 2025 - 06:00 p. m.
En 2017, los vecinos de uno de los barrios más antiguos de Pie de Cuesta decidieron tomarse un lote que había sido abandonado y ponerlo al servicio de la comunidad.
En 2017, los vecinos de uno de los barrios más antiguos de Pie de Cuesta decidieron tomarse un lote que había sido abandonado y ponerlo al servicio de la comunidad.
Foto: Laura Camila Calvo Flórez

En una calle empinada, sobre una pared blanca, se alcanza a leer “Mucha Bellecera”. Tres murales reposan sobre la fachada del lugar; dos de ellos aún están frescos. Los colores vibrantes de la edificación atraen la mirada de quien camina por las calles del barrio La Cabecera y se encuentra con los repiques del tambor, las proyecciones de cine y las lecturas con tinto en mano, en la que figura ser una biblioteca. Cuatro años atrás, la escena era distinta. Allí no había murales ni músicos; solo una lona verde polvorienta que, junto a las...

Laura Camila Calvo Flórez

Por Laura Camila Calvo Flórez

Periodista egresada de la Universidad Externado. Le interesan los temas relacionados con cultural, medioambientales, paz y memoria.@paraqueestajodalcalvo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

La Bellecera

Pie de Cuesta

Santander

Elefantes blancos

Biblioteca comunitaria

Edson Velandia

Festival de la Tigra

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.