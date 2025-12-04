La Bellecera, de elefante blanco a biblioteca comunitaria

En 2017, los vecinos de uno de los barrios más antiguos de Pie de Cuesta decidieron tomarse un lote que había sido abandonado y ponerlo al servicio de la comunidad. Foto: Laura Camila Calvo Flórez

En una calle empinada, sobre una pared blanca, se alcanza a leer “Mucha Bellecera”. Tres murales reposan sobre la fachada del lugar; dos de ellos aún están frescos. Los colores vibrantes de la edificación atraen la mirada de quien camina por las calles del barrio La Cabecera y se encuentra con los repiques del tambor, las proyecciones de cine y las lecturas con tinto en mano, en la que figura ser una biblioteca. Cuatro años atrás, la escena era distinta. Allí no había murales ni músicos; solo una lona verde polvorienta que, junto a las...