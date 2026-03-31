La belleza de lo triste: una reseña sobre “Señor Nadie”, de Julián Ariza

Para el Julián Ariza, "Señor Nadie" es un libro para todos: "desde los niños más pequeños y hasta los adultos más grandes". Foto: Fondo de Cultura Económica

La historia de este libro presenta al Señor Nadie, un hombre que sale todos los días a llamar la atención de los transeúntes y de los variados habitantes de la ciudad. Sus intentos resultan infructuosos, por cierto, pues bien sabemos que las multitudes citadinas nos condenan al anonimato y a un prosaico mirar lleno de prisa e indiferencia. Sin embargo, él no se rinde y continúa en su empeño, día tras día, hasta que un accidente con su planta, su única compañera y que lo viene acompañando desde su infancia, como se ve en la portadilla del...