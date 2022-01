La biblioteca de la jueza Ruth Bader Ginsburg sale a subasta

Ruth Bader Ginsburg fue una de las primeras mujeres en estudiar en la Escuela de Derecho de Harvard. Aunque se graduó de Columbia, sus libros dan cuenta de su paso por la universidad. Foto: Agencia AFP

Más de mil libros componen la biblioteca privada de la segunda mujer en llegar a ser jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. En sus estanterías se encuentra una gran diversidad de libros que permiten dar un vistazo a la mente de Ginsburg, quien falleció en septiembre de 2020 a los 87 años. Todos ellos están siendo subastados por internet hasta el próximo 27 de enero.

Entre los tomos de la colección se encuentran los libros que Ginsburg leyó cuando fue parte de la sexta generación de mujeres en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, al igual que una copia de Harvard Law Review de 1957-1958, año en el que fue la editora de la revista. En ellos se pueden leer las anotaciones que ella hizo sobre los márgenes.

Sin embargo, la biblioteca de antigua jueza se compone de mucho más que libros sobre temas legales. En ella se encuentran Un guardián en el centeno de J.D Salinger, El amante de Lady Chatterley de David Herbert Lawrence, Beloved del nobel de literatura Toni Morrison, y obras de León Tolstoy y Alexis de Tocqueville.

“Tanto la jueza Ginsburg como su marido eran lectores voraces, no solo de obras relacionadas con las leyes sino de literatura, historia, filosofía y libros de viajes”, afirmó Catherine Williamson, la directora de libros, manuscritos y recuerdos de entretenimiento de Bonhams, empresa de subastas británica, en entrevista con Efe.

En vida, Ruth Bader Ginsburg fue abanderada de la lucha por la igualdad de género y, como tal, en su colección se destacan obras como Sexual Politics de Kate Millet y Women, dedicado a Ginsburg por su escritora Susan Sontag y la fotógrafa Annie Leibovitz. Más aún, en la biblioteca figura una primera edición de My Life on the Road, de la líder feminista Gloria Steinem, quien le escribió a Ginsburg con su puño y letra: “A la queridísima Ruth, que allanó el camino para todos nosotros -con toda una vida de amor y gratitud- Gloria”.

El libro escrito por la misma Ginsburg My Own Words, en el que la jueza escribió sobre su experiencia como mujer judía y como abogada por la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros temas, también está disponible en la subasta por un precio entre mil y dos mil dólares.

Tras su muerte, los familiares de la célebre jueza heredaron algunos de sus tomos y donaron otros a la ópera de Washington y a las bibliotecas de algunas prisiones. El valor estimado para la subasta de aquellos libros restantes, que dan cuenta de la evolución de este ícono de la igualdad de género, oscila entre los 60.000 y 90.000 dólares.

“Los libros que la jueza Ginsburg eligió mantener en su propia estantería muestran la rica vida interior e intelectual de una de las mujeres más influyentes en la historia estadounidense reciente”, concluyó Williamson.

