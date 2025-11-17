Logo El Espectador
El Magazín Cultural
17 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.

La Bienal Internacional de Danza se tomó las calles de Cali

Del 11 al 17 de noviembre, más de 500 bailarines de siete países participaron en este evento que reunió distintos ritmos y estilos del mundo en la capital del Valle. El Espectador estuvo presente y habló con algunos de sus protagonistas que compartieron su experiencia y resaltaron la importancia de los espacios que inviten a nuevos públicos a acercarse al arte.

Laura Isabel Sánchez Useche

Laura Isabel Sánchez Useche

Santiago Gómez Cubillos

Santiago Gómez Cubillos

