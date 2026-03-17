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“Al poeta, despídandlo”: Heberto Padilla (Políticamente artistas X)

El 22 de octubre de 1968, la Unión de Escritores de Cuba le concedió al premio de la institución al trabajo de Heberto Padilla “Fuera de juego”. Sin embargo, jamás le entregaron ni el dinero ni el diploma correspondientes. Por el contrario, lo marginaron y acusaron de “contrarrevolucionario”. Dos semanas más tarde, García Márquez, Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa, Juan Goytisolo y Jorge Semprún le enviaron un telegrama a Fidel Castro en protesta por la persecución a Padilla.

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
17 de marzo de 2026 - 08:00 p. m.
Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Foto: Elisa Cabot

En 1967, luego de viajar con distintos cargos por diferente países de la cortina de hierro y por la Unión Soviética, Heberto Padilla retornó a La Habana. Dijo que estaba “dominada por la reserva y el miedo”, y que el gobierno había tomado algunas decisiones radicales, como cancelar las becas para la Europa Occidental, pues consideraba que los beneficiados se dedicaban a vivir la “dulce vida” y luego eran presas del enemigo capitalista, y enviar a las “Unidades Militares de Ayuda a la Producción” que operaban en Camagüey a los homosexuales que...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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