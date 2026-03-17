“Al poeta, despídandlo”: Heberto Padilla (Políticamente artistas X)

Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932. Foto: Elisa Cabot

En 1967, luego de viajar con distintos cargos por diferente países de la cortina de hierro y por la Unión Soviética, Heberto Padilla retornó a La Habana. Dijo que estaba “dominada por la reserva y el miedo”, y que el gobierno había tomado algunas decisiones radicales, como cancelar las becas para la Europa Occidental, pues consideraba que los beneficiados se dedicaban a vivir la “dulce vida” y luego eran presas del enemigo capitalista, y enviar a las “Unidades Militares de Ayuda a la Producción” que operaban en Camagüey a los homosexuales que...