“Al poeta, despídandlo”: Heberto Padilla (Políticamente artistas X)

Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Foto: Elisa Cabot
En 1967, luego de viajar con distintos cargos por diferente países de la cortina de hierro y por la Unión Soviética, Heberto Padilla retornó a La Habana. Dijo que estaba “dominada por la reserva y el miedo”, y que el gobierno había tomado algunas decisiones radicales, como cancelar las becas para la Europa Occidental, pues consideraba que los beneficiados se dedicaban a vivir la “dulce vida” y luego eran presas del enemigo capitalista, y enviar a las “Unidades Militares de Ayuda a la Producción” que operaban en Camagüey a los homosexuales que...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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