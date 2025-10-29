La Casa del Libro Total en San Gil: una biblioteca viva

La Casa del Libro Total es uno de los pocos espacios culturales de acceso gratuito en la región, dedicado a la promoción de la lectura y la creación comunitaria. Foto: Sofía García Neira

En el centro comercial El Puente, detrás de la fachada de una antigua tabacalera, se encuentra la Casa del Libro Total, un espacio que esconde un universo literario y cultural poco común. Aunque a simple vista parece solo un lugar de consulta y lectura, también funciona como un laboratorio cultural y comunitario.

En entrevista para El Espectador, Luis Manuel García, gerente de El Libro Total en San Gil, habló sobre este proyecto, los impactos en la comunidad y los principales retos de estas iniciativas en la región.

Una biblioteca que nace de la tecnología

La Casa del...