La censura al diario de Ana Frank por relatos inéditos acerca de la sexualidad

Ana Frank, autora de el 'Diario de Ana Frank', el relato sobre sus vivencias escondida con su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Foto: Archivo particular

Un colegio en el norte de Texas (Estados Unidos) ha causado revuelo en los últimos días por el retiro de 40 libros de sus aulas y biblioteca. Entre ellos están Ojos azules (The Bluest Eye), de la estadounidense Toni Morrison; El odio que das (The Hate U Give), de Angie Thomas; y la adaptación gráfica de El diario de Ana Frank, hecha por Ari Folman y David Polonsky. De acuerdo con la información que dio a conocer The Washington Post, los títulos debían ser revisados para “proteger a los niños de contenido sexualmente explícito”. La decisión del Keller Independent School District, al que asisten 35,000 estudiantes, ha sido cuestionada por la comunidad judía. Varias de sus federaciones expresaron su desacuerdo en una declaracion conjunta: “Es imperativo que enseñemos a nuestros hijos sobre el Holocausto de manera apropiada para su edad, como se indica en las normas estatales de Texas para la educación sobre el Holocausto. [...] En un momento de aumento del antisemitismo, debemos estar especialmente atentos para que nada como el Holocausto pueda volver a ocurrir”.

No es la primera vez que el libro inédito trata de ser censurado en los salones de clase. En 2013, una madre preocupada en el estado de Michigan, intentó que se prohibiera la lectura del diario, al que calificó de “pornográfico”, por sus descripciones de la anatomía femenina.