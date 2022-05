La compañía de El Topo

El libro "El topo" cuenta con un prólogo escrito por Sara Jaramillo, una presentación de Miguel Reyes y detalles inéditos sobre cada una de las producciones para realizar las entrevistas. Foto: Cortesía

¿Qué podría decir sobre los valores de la conversación? Sobre lo que producen esos encuentros y lo que han hecho en usted...

Me encantaría saber la respuesta a esa pregunta porque sería también muy bueno para determinar qué me está pasando en la vida y cómo me ha afectado este proceso, pero no lo tengo tan identificado. Lo que sí puedo decir es que se me ha convertido en algo grande, muy importante no solo para mi carrera, sino también para mi manera de estar en el mundo. Ahora estoy en Europa y fui al concierto de uno de mis artistas favoritos y, a la salida, lo contacté y coordinamos una entrevista para el pódcast. Es decir, así esté en el país en el que esté, estas conversaciones ya hacen parte de mi vida y hay mucho de mí que se ha transformado con esto. Siempre he sido curioso, preguntón, aventurero, pero silencioso e introvertido. Ya había trabajado en periodismo, pero siempre sentí que me faltaba algo, que las conversaciones tradicionales no tenían esto tan íntimo y menos diplomático que sí intenté que estuvieran en El Topo. Los primeros episodios los hice para las 14 personas que pensé que escucharían el pódcast, así que es toda una sorpresa que le dieran esta acogida tan maravillosa.