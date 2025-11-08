Logo El Espectador
Carolina Noguera y una serenata para el río interior

“Serenata pagana”, pieza obligatoria del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, que culminó el 7 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, condensa el trabajo de la compositora caleña y su búsqueda sonora de la ternura.

08 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
Parte de la formación de la compositora Carolina Noguera se llevó a cabo en el Conservatorio Antonio María Valencia, en Cali.
El sonido del río al borde del camino, la brisa caleña, la vegetación del trayecto; un padre y su hija que caminan por Cali para, como es su costumbre, ver alguna película juntos. Películas que Carolina Noguera, esa niña que ahora es adulta, recuerda como turbias, intensas, que la dejaban triste por mucho tiempo, pero que le despertaron la sensibilidad que con el tiempo se convierte en condición de artista.

Esa misma niña y su padre leían y declamaban los diálogos de alguna obra de Shakespeare como un juego. También pasaban horas en el...

Paula Andrea Baracaldo Barón

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
