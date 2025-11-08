Carolina Noguera y una serenata para el río interior

Parte de la formación de la compositora Carolina Noguera se llevó a cabo en el Conservatorio Antonio María Valencia, en Cali.

El sonido del río al borde del camino, la brisa caleña, la vegetación del trayecto; un padre y su hija que caminan por Cali para, como es su costumbre, ver alguna película juntos. Películas que Carolina Noguera, esa niña que ahora es adulta, recuerda como turbias, intensas, que la dejaban triste por mucho tiempo, pero que le despertaron la sensibilidad que con el tiempo se convierte en condición de artista.

Esa misma niña y su padre leían y declamaban los diálogos de alguna obra de Shakespeare como un juego. También pasaban horas en el...