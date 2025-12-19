Logo El Espectador
La controversia alrededor del busto de Guillermo León Valencia

A propósito de la investigación que abrió la Procuraduría General de la Nación a funcionarias del 47 SNA, revisamos lo que esta acción implica y el mensaje que envía al sector artístico en Colombia.

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
19 de diciembre de 2025 - 12:20 p. m.
En el performance con el busto de Guillermo León Valencia participaron un grupo de descendientes lamistas, activistas feministas y artistas, entre otros.
En el performance con el busto de Guillermo León Valencia participaron un grupo de descendientes lamistas, activistas feministas y artistas, entre otros.
Foto: Archivo particular - Tomado de Gaceta

El pasado 8 de diciembre la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria a la directora (e) del Museo Nacional, Katia Cecilia González Martínez; a una de las curadoras del museo, Sandra Carolina Chacón, y a la coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Alejandra Sarria Molano. Las razones que dio la entidad se basaron en “presuntas irregularidades en el desarrollo de la exposición temporal ‘El mundo al revés’, realizada en noviembre pasado en la Casa...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
HF(32718)Hace 47 minutos
La aristocracia retardataria de Popayán se encrespó con la puesta en escena de la obra. Creo que deberían hacerse algunas similares con otros monumentos como el de Laureano Gómez en Bogotá. Es hora de cuestionar los aportes a la historia colombiana de estos oscuros personajes.
