La controversia alrededor del busto de Guillermo León Valencia

En el performance con el busto de Guillermo León Valencia participaron un grupo de descendientes lamistas, activistas feministas y artistas, entre otros. Foto: Archivo particular - Tomado de Gaceta

El pasado 8 de diciembre la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria a la directora (e) del Museo Nacional, Katia Cecilia González Martínez; a una de las curadoras del museo, Sandra Carolina Chacón, y a la coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Alejandra Sarria Molano. Las razones que dio la entidad se basaron en “presuntas irregularidades en el desarrollo de la exposición temporal ‘El mundo al revés’, realizada en noviembre pasado en la Casa...