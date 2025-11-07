Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La crisis contemporánea de la masculinidad

Este fenómeno cultural que ha llevado a los hombres a perder referentes, sentido y capacidad de soñar, con consecuencias que van mucho más allá del debate de género.

Roberto Palacio
07 de noviembre de 2025 - 03:13 p. m.
La crisis contemporánea de la masculinidad
Foto: Viviana Velásquez Bello

Cuando se menciona la palabra “masculinidad” hay algo que pareciera empujarnos a pensar que la siguiente es “tóxica”. Somos irreparablemente violentos, se dice, fuera de contacto con nuestros sentimientos y ridículamente simples y básicos. Al hablar de masculinidad de manera “correcta” no nos queda más que hacer una caricatura de lo simiescos que somos, o en su defecto ese acto de abjuración contemporánea consistente de pararse en público para “renunciar a los privilegios”.

Pero es justamente la masculinidad no pensada la que nos ha traído...

Por Roberto Palacio

Conoce más

Temas recomendados:

Crisis de la masculinidad

Masculinidad

Debates de género

Sobrepensadores

Filosofía de la masculinidad

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.