“La cultura de Medellín está en un limbo”: directora del Teatro Metropolitano

María Patricia Marín es gestora cultural y lleva 25 años trabajando en el Teatro Metropolitano. / Marcela Gómez. Foto: Marcela Gomez - Marcela Gomez

“Yo sí puedo pecar por no saber qué es un registro o una biblioteca, y no me da pena decirlo”. Con esta frase, hace un mes, Manuel Córdoba, entonces secretario de Cultura de Medellín, sepultó su cargo. Para muchos, esta declaración es un síntoma de una crisis que viene desde tiempo atrás.