La cultura sigue sufriendo en la tributaria (Opinión)

Fotografía de referencia: puesta en escena de la obra "La caída de las aguilas", dirigida por Paola Andrea Guarnizo Latorre y basada en la masacre de El Salado. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Escenificando suplicios de Sísifo o de Tántalo, la reforma tributaria aprobada en primer debate en el Congreso sacude la cultura entre cimas y abismos: por una parte, mantiene los incentivos del libro y del sector audiovisual, algo estupendo, pues el proyecto inicial los eliminaba; pero del lado tortuoso, desaparecería el mayor alivio tributario existente para el teatro, música, y todos los demás campos artísticos y de diversidad cultural, condenándolos a peregrinar igual que siempre en búsqueda de financiaciones esquivas.

¿Qué explica este desbalance?; ¿Por qué ocurre apenas empezando una administración que de forma creíble propone situar el conocimiento y la paz estructural en primer orden de la agenda? Nadie en el Gobierno o el Legislativo da explicación. Acaso y sea porque no existe ninguna desde cualquier matiz social, económico, legal o incluso ideológico por donde se le mire.

El asunto es este: luego de épocas de contienda con tecnócratas que siguen creyendo que la cultura es tan solo curiosidad, pasatiempo o cuestión de números, la presión de los actores y gestores consiguió que el Plan de Desarrollo (ley 1955 de 2019, artículo 180) extendiera en justicia a los demás sectores, el mismo incentivo que ayudó en este siglo a que el cine colombiano y todo alrededor suyo progresara notablemente.

Así, cualquier persona o empresa que destine recursos a proyectos musicales, de fiestas tradicionales, poesía, construcción de escenarios, espectáculos, bibliotecas, elaboración de instrumentos musicales, festivales, mejor dicho, una gama de actividades de producción, circulación y consumo que se dan de Bogotá a Palenque o al Pacífico, puede obtener una deducción de 165% en el impuesto de renta.

Una ecuación simple y virtuosa: por cada peso que alguien destina a la cultura, deduce 1.65 pesos o lo que es igual, el fisco le rebaja un porcentaje del impuesto a pagar. Por su parte, la actividad creativa así financiada, además de sus efectos simbólicos, de convivencia o libertad de expresión, despliega una gama de trabajo, uso de servicios locales, turismo, pago de impuestos nacionales y territoriales, entre muchos otros que le permiten a la cultura contribuir desde hace rato con algo más de 2 puntos del PIB.

Este mecanismo ha propiciado intereses de gasto en iniciativas postuladas en todos los departamentos del país, por más de 200.000 millones de pesos y con proyecciones que rondan 1.5 billones en los próximos cuatro años; a decir verdad, es una referencia de acción cultural en toda Iberoamérica en donde Colombia por este y otros mecanismos ha podido ubicarse entre los cuatro primeros lugares en campos editoriales, audiovisuales o de exportaciones musicales, de bienes y servicios culturales.

Razonablemente, el gobierno pretende eliminar exenciones y escudos fiscales que se traducen en privilegios empresariales no generadores de valor social en un país que supera el 40% en índices de pobreza, con desbalances aberrantes en la distribución de la riqueza.

Sin embargo, los billones a recaudar no se obtienen quitándole a la cultura sus pocos y eficientes estímulos; hasta hoy que se sepa, este modelo no tiene casos de fraude o elusión, y más bien le devuelve al circuito económico cerca de tres veces lo que el fisco pone.

Entre los desvanecimientos que el gobierno Duque dejó en lo social, en derechos humanos, en la confianza pública o la concreción de la paz, estuvo su planteamiento de la “economía naranja”. Pero un incentivo como este, establecido técnicamente durante su mandato, es trascendental y debería mantenerse.

Da la impresión de que en la actual política cultural y económica se estuviera confundiendo el incentivo (deducción de 165% por aporte a proyectos culturales) que se elimina en la tributaria, con la economía naranja o con la corporación (Cocrea), que trata de movilizarlo junto con el Ministerio de Cultura. La obstinación de la economía naranja no pasó de ser un sello personal, sin concepto y riesgoso, porque confundía: que la cultura tiene mucho valor, pero no precio, de manera que hoy no requiere siquiera una ley para reformularla; entre tanto, el incentivo y su operación pueden ajustarse, reglamentarse más, pero eliminarlo es un costoso error contra derechos culturales ya adquiridos.

El gobierno plantea que este país sea “potencia de la vida”. Conseguirlo implica ser potencia cultural, lo que no se consigue, en este caso, destruyendo para volver a construir. Decían hombres de pensamiento que el arte y la literatura hacen que la vida merezca la pena ser vivida.

*Promotor de políticas y proyectos culturales en América Latina.

