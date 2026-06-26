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La cultura en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El sector cultural ha estado en vilo frente a lo que sucederá tras la posesión presidencial. Nos fijamos en sus principales preocupaciones y en la visión de la cultura que tendrá el nuevo presidente.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
26 de junio de 2026 - 02:06 p. m.
Abelardo de la Espriella recibió ayer la credencial presidencial por parte del CNE.
Abelardo de la Espriella recibió ayer la credencial presidencial por parte del CNE.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, tomará posesión el próximo 7 de agosto. Mientras que el país se prepara para recibir un nuevo gobierno, el sector cultural está a la expectativa de saber cómo será la aproximación del mandatario a esta área. En campaña, el entonces candidato y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, publicaron un documento en el que se consignaban las primeras trece propuestas “para reconstruir la patria milagro”.

Entre ellas se encuentra la número 12, titulada “La cultura de la patria milagro”: “La...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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baltasar(622)Hace 3 minutos
Andrea: cuando Hitler y Mussolini se apoderaron del poder,dijeron palabras más o palabras menos ,a las que está anunciando el electo presidente Abelardo "El Destripador" ,sobre la cultura.Los nazis "quemaron libros",este cerrará los medios culturales y los asficiara económicamente.
baltasar(622)Hace 3 minutos
Andrea: cuando Hitler y Mussolini se apoderaron del poder,dijeron palabras más o palabras menos ,a las que está anunciando el electo presidente Abelardo "El Destripador" ,sobre la cultura.Los nazis "quemaron libros",este cerrará los medios culturales y los asficiara económicamente.
baltasar(622)Hace 3 minutos
Andrea: cuando Hitler y Mussolini se apoderaron del poder,dijeron palabras más o palabras menos ,a las que está anunciando el electo presidente Abelardo "El Destripador" ,sobre la cultura.Los nazis "quemaron libros",este cerrará los medios culturales y los asficiara económicamente.
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