La cultura en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella recibió ayer la credencial presidencial por parte del CNE. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, tomará posesión el próximo 7 de agosto. Mientras que el país se prepara para recibir un nuevo gobierno, el sector cultural está a la expectativa de saber cómo será la aproximación del mandatario a esta área. En campaña, el entonces candidato y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, publicaron un documento en el que se consignaban las primeras trece propuestas “para reconstruir la patria milagro”.

Entre ellas se encuentra la número 12, titulada “La cultura de la patria milagro”: “La...