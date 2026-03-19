Apartes de un interrogatorio revolucionario (Políticamente artistas XI)

Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932. Foto: Elisa Cabot

—¿Nunca llegaste a pensar que te detendríamos, no?

—No.

¿Te creías intocable, el artista rebelde e intocable que se pasa el tiempo acusándonos de fascistas? ¿Que te íbamos a perdonar todas tus travesuras contrarrevolucionarias? ¿Qué podías atentar contra la seguridad del Estado sin ser puesto a disposición del tribunal militar número uno de La Cabaña? Firma este documento como te dé la gana que no será el único documento que tendrás que firmar. Con el veneno que riegas contra nosotros, todos nosotros, podrías tener tu pequeña historia de...