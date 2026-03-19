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Apartes de un interrogatorio revolucionario (Políticamente artistas XI)

El caso Padilla comenzó a transformarse en un asunto mundial, literario y político, cuando en marzo de 1971 Heberto Padilla fue detenido en La Habana, y unos días más tarde fue apresada su esposa, Belkis Cuza Malé. El poeta recordó algunas partes del primer interrogatorio que le hizo un teniente de apellido Álvarez en su libro “La mala memoria”.

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
19 de marzo de 2026 - 09:00 p. m.
Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Foto: Elisa Cabot

—¿Nunca llegaste a pensar que te detendríamos, no?

—No.

¿Te creías intocable, el artista rebelde e intocable que se pasa el tiempo acusándonos de fascistas? ¿Que te íbamos a perdonar todas tus travesuras contrarrevolucionarias? ¿Qué podías atentar contra la seguridad del Estado sin ser puesto a disposición del tribunal militar número uno de La Cabaña? Firma este documento como te dé la gana que no será el único documento que tendrás que firmar. Con el veneno que riegas contra nosotros, todos nosotros, podrías tener tu pequeña historia de...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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