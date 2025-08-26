No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“La dignificación no es solo la contratación, es garantizar el trabajo y un salario digno”

Fabián Sánchez, viceministro de las Artes, habló sobre Artes para la Paz, que se lanza como la mayor apuesta de Colombia por la educación artística: un millón de estudiantes, miles de artistas y sabedores, y un programa que busca enseñar la paz a través de la música, la danza, el teatro, la escritura y el cine.

Samuel Sosa Velandia
Samuel Sosa Velandia
26 de agosto de 2025 - 10:00 p. m.
Fabián Sánchez, viceministro de las Artes; Yannai Kadamani, ministra de las Culturas y Lucy Maritza Molina, viceministra de Educación durante el lanzamiento de Artes para la Paz.
Fabián Sánchez, viceministro de las Artes; Yannai Kadamani, ministra de las Culturas y Lucy Maritza Molina, viceministra de Educación durante el lanzamiento de Artes para la Paz.
Foto: Ministerio de las Culturas

El anuncio de Artes para la Paz no fue un acto protocolario más: se presentó como “la mayor apuesta de educación y formación artística en la historia reciente de Colombia”. Respaldado por la Presidencia y articulado entre los ministerios de Cultura y Educación, el programa proyecta llegar a un millón de estudiantes en todo el país y vincular a miles de artistas y sabedores en las aulas. Una iniciativa que, en palabras oficiales, busca que la paz se enseñe y se viva también a través de la música, la danza, el teatro, la escritura y el...

Samuel Sosa Velandia

Por Samuel Sosa Velandia

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Apasionado por las historias entrelazadas con la cultura, los movimientos sociales y artísticos contemporáneos y la diversidad sexual. Además, bailarín de danza folclórica en formación.@sasasosavssosa@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Artes para la paz

Ministerio de Cultura

Ministerio de Educación

Gustavo Petro

Gobierno Petro

Fundación Artística

Ministerio de Trabajo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar