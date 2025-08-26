“La dignificación no es solo la contratación, es garantizar el trabajo y un salario digno”

Fabián Sánchez, viceministro de las Artes; Yannai Kadamani, ministra de las Culturas y Lucy Maritza Molina, viceministra de Educación durante el lanzamiento de Artes para la Paz. Foto: Ministerio de las Culturas

El anuncio de Artes para la Paz no fue un acto protocolario más: se presentó como “la mayor apuesta de educación y formación artística en la historia reciente de Colombia”. Respaldado por la Presidencia y articulado entre los ministerios de Cultura y Educación, el programa proyecta llegar a un millón de estudiantes en todo el país y vincular a miles de artistas y sabedores en las aulas. Una iniciativa que, en palabras oficiales, busca que la paz se enseñe y se viva también a través de la música, la danza, el teatro, la escritura y el...