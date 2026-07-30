Veinte años después, el español ya no es una lengua marginal en China

En 2016, Inmaculada González recibió el II Premio Cátedra China por su aportación a la difusión del español en China. Foto: Instituto Cervantes

Inmaculada González Puy llegó a Pekín en 1979, cuando China apenas comenzaba a abrirse al mundo. Lo hizo como estudiante, en un contexto en el que el intercambio con el exterior era todavía limitado. Lo que entonces fue un viaje académico terminó convirtiéndose en una trayectoria de más de cuatro décadas ligada al país.

Desde 1983, ya instalada en la Embajada de España, vivió de cerca los años de transformación que redefinieron la relación de China con el exterior. Su trabajo se desarrolló en ese territorio menos visible pero decisivo donde...