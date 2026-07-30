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Veinte años después, el español ya no es una lengua marginal en China

A propósito de los 20 años del Instituto Cervantes de Pekín, su directora, Inmaculada González Puy habló para El Espectador sobre la trayectoria de la institución en China y analizó la evolución del español y su papel en el diálogo cultural entre ambos mundos.

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Laura Valeria López
30 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
En 2016, Inmaculada González recibió el II Premio Cátedra China por su aportación a la difusión del español en China.
En 2016, Inmaculada González recibió el II Premio Cátedra China por su aportación a la difusión del español en China.
Foto: Instituto Cervantes

Inmaculada González Puy llegó a Pekín en 1979, cuando China apenas comenzaba a abrirse al mundo. Lo hizo como estudiante, en un contexto en el que el intercambio con el exterior era todavía limitado. Lo que entonces fue un viaje académico terminó convirtiéndose en una trayectoria de más de cuatro décadas ligada al país.

Desde 1983, ya instalada en la Embajada de España, vivió de cerca los años de transformación que redefinieron la relación de China con el exterior. Su trabajo se desarrolló en ese territorio menos visible pero decisivo donde...

Por Laura Valeria López

llopez@elespectador.com
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