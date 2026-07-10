La economía de la atención explicada con el Mundial

Pantalla durante una pausa para hidratación en el partido de la Copa Mundial de la FIFA entre Brasil y Noruega en el estadio New York New Jersey, el 5 de julio. Foto: Getty Images - Elsa

Minuto 22. Suena el pitazo y los jugadores se dirigen a la banca para su primera pausa de hidratación. Desde el arranque de este Mundial, esa ha sido la realidad a la que han tenido que acostumbrarse los fanáticos del fútbol y muchos no están felices al respecto. Para la FIFA, se trata de una medida para proteger a los jugadores de las altas temperaturas que se registran en los países anfitriones, mientras que para otros es simplemente una nueva oportunidad de vender anuncios de entretiempo.

¿Qué tiene que ver esto con el fenómeno que un...