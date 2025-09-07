La Enciclopedia, la edad de la razón y el sueño de la hegemonía global

Frontispicio de la Enciclopedia. Dibujo de Carlos Nicolás Cochin (1765) y grabado a cargo de Benoît-Louis Prevost (1772). Foto: WikiCommons

La Enciclopedia, como la Ilustración, encarnó paradojas y contradicciones políticas y morales. Fue una obra de y para las élites europeas en la que se expresaron ideales de fraternidad, igualdad y libertad, no siempre fáciles de conciliar con el cometido europeo de hegemonía global.

Este ambicioso proyecto, liderado por Denis Diderot y Jean-Baptiste le Rond D’Alembert, tuvo la intención de reunir en una sola gran obra la totalidad del conocimiento humano, tener un registro duradero de las ciencias y las artes que finalmente parecían triunfar...