El Magazín Cultural
La Enciclopedia, la edad de la razón y el sueño de la hegemonía global

La Enciclopedia de Diderot y D’Alembert y la imagen con que fue presentada al público fueron la expresión de una nueva autoridad científica y política donde la verdad religiosa era sustituida por el ideal de una única razón humana.

Mauricio Nieto Olarte
07 de septiembre de 2025 - 11:15 p. m.
Frontispicio de la Enciclopedia. Dibujo de Carlos Nicolás Cochin (1765) y grabado a cargo de Benoît-Louis Prevost (1772).
Foto: WikiCommons

La Enciclopedia, como la Ilustración, encarnó paradojas y contradicciones políticas y morales. Fue una obra de y para las élites europeas en la que se expresaron ideales de fraternidad, igualdad y libertad, no siempre fáciles de conciliar con el cometido europeo de hegemonía global.

Este ambicioso proyecto, liderado por Denis Diderot y Jean-Baptiste le Rond D’Alembert, tuvo la intención de reunir en una sola gran obra la totalidad del conocimiento humano, tener un registro duradero de las ciencias y las artes que finalmente parecían triunfar...

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
